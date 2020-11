Trong bối cảnh doanh số sụt giảm và ngày càng bị Toyota Fortuner bỏ xa trong cuộc đua đến ngôi vương phân khúc SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam, Ford Everest đang rục rịch thay đổi nhằm tăng sức cạnh tranh. Theo đó, các đại lý Ford tại TP.HCM cho biết, bản nâng cấp giữa vòng đơi của Everest thế hệ hiện hành vừa ra mắt tại Thái Lan sẽ về Việt Nam từ cuối tháng 11.2020.

Ở một động thái khác, một số phiên bản Ford Everest 2020 cũng đang được Ford Việt Nam cùng nhiều đại lý áp dụng chương trình giảm giá 85 – 100 triệu đồng, nhằm xả hàng trước khi mở bán bản nâng cấp.

Bản Everest Titanium 2.0L AT 4WD đang được đại lý áp dụng mức giảm khoảng 100 - 109 triệu đồng

Cụ thể, nhân viên bán hàng của đại lý Ford , thuộc khu vực Quận 3, TP.HCM cho biết: “Ở thời điểm hiện tại, lượng xe Ford Everest 2020 còn lại không nhiều, thậm chí tuỳ theo lựa chọn màu sắc ngoại thất một số bản chỉ còn vài xe. Với bản Everest Titanium 2.0L AT 4WD đại lý đang áp dụng mức giảm khoảng 100 triệu đồng, bản Titanium 2.0L AT 4x2 giảm 85 triệu đồng”.

Mức giảm này được nhân viên bán hàng của đại lý Ford lý giải đã bao gồm chính sách hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ trị giá 20 triệu đồng từ Ford Việt Nam . Ngoài ra khách hàng mua Everest 2020 tại thời điểm này còn được tặng một số phụ kiện.

Trong khi giá bán bản Titanium 2.0L AT 4x2 còn 1,096 tỉ đồng, giảm 85 triệu so với giá niêm yết.

Mức giảm tương tự cũng được các đại lý khác ở quận 1, quận Tân Bình áp dụng nhằm thu hút khách mua. Với mức giảm 100 triệu đồng, ở thời điểm hiện tại, giá bán bản Everest Titanium 2.0L AT 4WD chỉ còn ở mức 1,299 tỉ đồng. Trong khi bản Titanium 2.0L AT 4x2 còn 1,096 tỉ đồng, giảm 85 triệu so với giá niêm yết.

Thậm chí, nếu thương lượng với nhân viên bán hàng của đại lý, giá bán Everest Titanium 2.0L AT 4WD chỉ còn 1,290 tỉ đồng, giảm 109 triệu đồng so với giá niêm yết. Các phiên bản Trend và Ambiante số lượng xe còn lại không nhiều và chỉ được giảm giá trong khoảng 50 – 75 triệu đồng.

Với các bản nâng cấp Ford Everest 2021, các đại lý cho biết đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng, khách muốn mua xe và nhận xe sớm có thể đặt cọc cho đại lý, tuy nhiên giá bán chính thức của bản nâng cấp chưa được công bố.

Bản nâng cấp Ford Everest 2021 sẽ về Việt Nam vào cuối tháng 11.2020

Trong tháng 10 vừa qua, Ford Everest – mẫu xe có nhiều cơ hội cạnh tranh ngôi vương với Toyota Fortuner bất ngờ sẩy chân khi mất đà tăng trưởng doanh số. Cụ thể, mẫu SUV 7 chỗ thương hiệu Mỹ chỉ bán được 621 xe, giảm 31 xe so với tháng 9.2020. Kết quả này khiến khoảng cách doanh số giữa Toyota Fortuner (6.262 xe) và Ford Everest (4.153 xe) sau 10 tháng đầu năm 2020 được nới rộng lên mức 2.109 xe, trong đó lợi thế đang nghiêng về mẫu xe mang thương hiệu Nhật.

Tính đến thời điểm này, trung bình mỗi tháng Ford Everest chỉ bán được khoảng 420 xe/tháng. Với thành tích này, khi thời gian bán hàng còn lại của năm 2020 chỉ gần 2 tháng, Ford Everest dường như không còn nhiều cơ hội vượt mặt Toyota Fortuner.