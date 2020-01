Ford Ranger Wildtrak 2020 đầu tiên cập bến Việt Nam

Ford Ranger Wildtrak 2020 không phải là phiên bản nâng cấp facelift giữa đời, đây thực chất là phiên bản nâng cấp bổ sung thêm trang bị tiện nghi và công nghệ mới bên trong cabin. Cụ thể, Ranger Wildtrak 2020 được trang bị hệ thống giải trí SYNC Gen 3 phiên bản 3.4 mới, điều khiển giọng nói, hãng xe Mỹ còn bổ sung cổng USB bố trí sau gương chiếu hậu trong xe rất thích hợp để người dùng trang bị thêm camera hành trình.



Bên cạnh đó, những trang bị quen thuộc trên Ranger Wildtrak 2020 sẽ không thay đổi như màn hình cảm ứng 8”, CD, kết nối AM/FM/Bluetooth + dàn âm thanh 06 loa.



Bên dưới nắp ca-pô Ranger Wildtrak 2020 4×4 AT vẫn là động cơ dầu dung tích 2.0L tăng áp kép (Bi-Turbo) cho công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp (10AT) – hộp số nhiều cấp nhất trong phân khúc bán tải cỡ trung hiện nay.

Cổng sạc USB được bố trí trên gương chiếu hậu, thích hợp cho việc lắp thêm camera hành trình

Không có thay đổi về trang bị an toàn, Ranger Wildtrak 2020 4×4 AT vẫn sử dụng các trang bị an toàn tiên tiến như: Adaptive cruise control, cảnh báo chệch và duy trì làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ đỗ xe chủ động song song,…Hiện giá bán của Ford Ranger Wildtrak 2020 vẫn chưa được hãng xe Mỹ tại Việt Nam công bố chính thức, nhưng nhiều khả năng sẽ không có sự chênh lệch lớn so với phiên bản cũ để giữ vững khả năng cạnh tranh với đối thủ lớn nhất là Mitsubishi Triton cũng vừa được nâng cấp hàng loạt tính năng và công nghệ an toàn.