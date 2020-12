Về thiết kế, công nghệ cũng như tính năng và hệ thống động cơ, Yamaha NVX 155 tại Việt Nam cũng như Indonesia ít nhiều đã có những thay đổi, điều chỉnh so với thế hệ cũ từng bán ra thị trường từ năm 2016. Cụ thể, Yamaha NVX 155 thế hệ mới (Aerox) sở hữu kiểu dáng gọn gàng hơn với chiều dài chỉ cờn ở mức 1.980 mm, ngắn hơn 10 mm so với thế hệ cũ. Trọng lượng xe tăng thêm từ 6 – 7 kg (tùy phiên bản). Bình chứa nhiên liệu tăng thêm 1 lít so với thế hệ cũ.