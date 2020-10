Về ngoại hình, Mitsubishi Pajero Sport 2020 phiên bản 4x2 AT (1 cầu, số tự động) có giá 1,11 tỉ đồng không khác biệt nhiều so với phiên bản 4x4 AT (2 cầu, số tự động) có giá 1,345 tỉ đồng. Xe chỉ thiếu đi đèn sương mù LED và hệ thống rửa đèn pha. Ngoài ra, cửa kính cốp sau không được dán màu sậm như phiên bản 2 cầu. Ngoài khác biệt trên, kiểu dáng bên ngoài của 2 phiên bản này hoàn toàn giống nhau.

Bên trong nội thất Pajero Sport 2020 phiên bản 4x2 AT có nhiều khác biệt hơn do không được trang bị hệ thống lọc điều hòa không khí NanoE, cửa sổ trời, gương chiếu hậu chống chói tự động, ứng dụng điều khiển từ xa qua điện thoại thông minh. Ngoài các thiếu sót trên, xe vẫn có nút bấm đề nổ thông minh, ghế bọc da và chỉnh điện 8 hướng cho tài xế, màn hình cảm ứng, 6 loa nghe nhạc, phanh tay điện tử, vô lăng điều chỉnh 4 hướng, lẫy sang số, ga tự động Cruise Control nhưng không có thích ứng...

Khoang nội thất không có nhiều khác biệt về thiết kế giữa 2 phiên bản Pajero Sport 2020

Khác biệt đáng kể nhất nằm ở trang bị an toàn khi phiên bản 1 cầu không có gói an toàn Mitsubishi E-Assist bao gồm các tính năng như: ga tự động thích ứng, hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW), hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA), hỗ trợ thay đổi làn đường (LCA), hỗ trợ xuống dốc (HDC), cảnh báo va chạm phía trước (FCM), camera toàn cảnh 360, Ngoài ra phiên bản 1 cầu trang bị 6 túi khí thay vì 7 túi khí như trên phiên bản 2 cầu.

Cả 2 phiên bản 1 cầu và 2 cầu của Pajero Sport 2020 đều sử dụng động cơ 2.4 lít Mivec dùng nhiên liệu diesel (dầu) có công suất cưc đại 181 mã lực tại 3.500 vòng/phút, mô men xoắn tối đa 430 Nm tại 2.500 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp. Tuy nhiên, khác biệt chính là hệ dẫn động cầu sau thay cho loại 2 cầu trên phiên bản cao cấp.

Pajero Sport 2020 phiên bản 1 cầu vẫn có đồng hồ điện tử dạng kỹ thuật số hiện đại

Do chỉ có hệ dẫn động 1 cầu nên Pajero Sport 2020 không có các chế độ đi đường địa hình cũng như hệ thống khóa vi sau cầu sau. Vô lăng của xe vẫn là loại trợ lực dầu.

Với các trang bị kể trên, Mitsubishi Pajero Sport 2020 phiên bản 4x2 AT (1 cầu, số tự động) phù hợp với người thực dụng, không có nhu cầu cao về trang bị, cũng như không sử dụng xe vào mục đích đi địa hình.