Giá trị cốt lõi của thương hiệu Honda Ô tô

Năm 2020 ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Honda VN nhằm tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng khách hàng về các giá trị của thương hiệu Honda nói chung và đặc biệt là giá trị cốt lõi của thương hiệu Ô tô Honda nói riêng.

Bên cạnh những giá trị cốt lõi của thương hiệu Honda như “Chất lượng - Bền bỉ - Đáng tin cậy”, Honda Việt Nam còn tạo dấu ấn sau sắc trong lòng khách hàng đặc biệt ở mảng ô tô. Những mẫu mẫu ô tô Honda kết tinh các yếu tố như “Thiết kế năng động, thể thao - Công nghệ tiên tiến - Thân thiện với môi trường - An toàn vượt trội” tạo nên giá trị cốt lõi của thương hiệu Ô tô Honda đồng thời được đông đảo khách hàng ưa chuộng.



Các sản phẩm ô tô Honda mang ngôn ngữ thiết kế nhấn mạnh cá tính thể thao, năng động, không chỉ góp phần trẻ hóa sản phẩm mà còn đem lại lựa chọn hấp dẫn và phù hợp hơn với thị hiếu của khách hàng ngày nay.

Với Brio, phiên bản RS (Road Sailing) đại diện cho tinh thần thể thao và không ngừng chinh phục thử thách của Honda, luôn hướng đến sự năng động, phóng khoáng trong sáng tạo.

Brio RS và RS 2 màu còn thể thao hơn, tràn đầy uy lực với lưới tản nhiệt phía trước đen bóng cứng cáp, bánh xe vững chãi, to bản và các chi tiết khí động học tăng cường sự khỏe khoắn cho chiếc xe. Nội thất sử dụng màu đen chủ đạo cùng điểm nhấn màu cam tạo nên không gian tinh tế nhưng không kém phần thể thao và năng động. Hơn thế nữa, màn hình giải trí tích hợp kết nối điện thoại thông minh còn đem lại khách hàng những trải nghiệm thú vị và đầy bất ngờ.

Trong khi đó, Civic RS không chỉ kế thừa tinh thần thể thao mà còn đem đến khí chất riêng, khơi nguồn cảm hứng cho những khát khao chinh phục, nỗ lực kiến tạo nên những giá trị mới và khẳng định bản lĩnh của người dẫn đầu. Đặc biệt, RS cũng là bản duy nhất có thêm tùy chọn màu đỏ cá tính, khẳng định mãnh mẽ cá tính khác biệt của chủ sở hữu.

Ngoài thiết kế, công nghệ là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hình thành nên giá trị cốt lõi của ô tô Honda. Động cơ tăng áp VTEC TURBO 1.5L trang bị trên các mẫu xe Civic, CR-V và Accord mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ, sự hứng khởi khi cầm lái và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Công nghệ truyền động đột phá EARTH DREAMS TECHNOLOGY giúp tiết kiệm nhiên liệu mà vẫn tối ưu hóa khả năng vận hành, được áp dụng trên các mẫu xe như: Brio, City, Jazz, Civic, HR-V, CR-V, Accord. Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) trang bị trên hai mẫu xe CR-V và Accord góp phần phát hiện tình trạng mất tập trung của người lái khi điều khiển xe.

Ngoài ra, trên Accord còn có hệ thống quan sát làn đường (Honda Lanewatch) lần đầu tiên được ứng dụng giúp cải thiện tầm nhìn của người lái lớn hơn gần bốn lần so với chỉ sử dụng gương phía hành khách. Nhờ vậy, người lái xe có thể dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh giao thông, người đi bộ hoặc các vật thể thường xuyên xuất hiện trong vùng điểm mù.



Đáng chú ý, một trong những yếu tố trong giá trị cốt lõi của thương hiệu ô tô Honda được người dùng đánh giá cao chính là khả năng tiết kiệm, thân thiện môi trường. Trong đó, hệ thống hỗ trợ lái xe tiết kiệm nhiên liệu ECO Assist được áp dụng trên toàn bộ các sản phẩm hiện hành (Brio, City, Jazz, Civic, HR-V, CR-V, Accord).

HVN còn nỗ lực áp dụng các công nghệ tiên tiến, mang lại hiệu quả môi trường tiêu chuẩn vượt trội trên toàn bộ hệ thống Đại lý Ôtô Honda, góp phần tích cực vào việc đem lại những lợi ích thiết thực cho khách hàng cũng như bảo toàn môi trường sống cho xã hội.

Yếu tố an toàn vượt trội cũng là một trong những giá trị giúp ô tô Honda tạo niềm tin với khách hàng. Cả 6 mẫu xe của HVN phân phối (City, Jazz, CR-V, HR-V, Civic, Accord) đều đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao cao nhất theo đánh giá của tổ chức đánh giá xe mới Đông Nam Á ASEAN-NCAP. Riêng Brio đạt Chứng nhận an toàn 4 sao ASEAN NCAP cho hạng mục các tính năng an toàn và an toàn khi va chạm. Bên cạnh đó, trong năm tài chính 2020, Honda Việt Nam còn tổ chức các hoạt động đào tạo lái xe an toàn đã liên tục được triển khai và đạt được những thành công nhất định.