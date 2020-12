Giải Xe của năm 2020-2021 tại Nhật Bản: Vinh danh Subaru

Theo đó, vượt qua hàng loạt đối thủ cạnh tranh, Subaru Levorg vừa được vinh danh là Xe của năm 2020-2021 tại Nhật Bản. Đây là lần thứ 2, Subaru có một mẫu xe đăng quang ở hạng mục giải thưởng này, lần gần nhất đã diễn ra năm 2016 với chiến thắng thuộc về mẫu Subaru Impreza Sport.

“Thật là một vinh dự lớn khi Levorg đã giành chiến thắng tại giải thưởng đặc biệt này. Tôi muốn cảm ơn khách hàng và tất cả các bên liên quan đã ủng hộ Subaru. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để mang đến sự ‘tận hưởng và an tâm’ cho tất cả khách hàng” . - Ông Tomomi Nakamura, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Subaru Corporation chia sẻ.

Levorg mới giành chiến thắng ở hạng mục giải thưởng Xe của năm tại Nhật Bản thuộc thế hệ thứ 2 được Subaru trình làng vào tháng 8.2020 Ảnh: Paultan

Levorg mới giành chiến thắng ở hạng mục giải thưởng Xe của năm tại Nhật Bản thuộc thế hệ thứ 2 được Subaru trình làng vào tháng 8.2020. Mẫu xe mang phong cách wagon này được trang bị động cơ Boxer tăng áp, dung tích 1.8 lít, cho công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm tại dải vòng tua từ 1.600 - 3.600 vòng/phút. Động cơ này kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số CVT. So với mẫu cũ, động cơ mới trên Subaru Levorg thế hệ thứ 2 mạnh hơn 7 mã lực và 50Nm

Tại Nhật Bản, Levorg được phân phối tới 6 phiên bản, gồm: GT, GT EX, GT-H, GT-H EX, STI Sport và STI Sport EX. Trong đó, chỉ có bản STI Sport được trang bị 4 chế độ lái kết hợp bộ mâm hợp kim 18 inch.

Tính đến ngày 6.12, Subaru đã nhận được 12.594 đơn đặt hàng đối với Levorg Ảnh: Paultan

Subaru Levorg được hội đồng giám khảo giải Xe của năm 2020 - 2021 tại Nhật Bản đánh giá cao về khả năng vận hành cũng như an toàn. Levorg được trang bị hệ thống EyeSight X nâng cấp của với các tính năng mới như kiểm soát tốc độ chủ động, hỗ trợ chuyển làn chủ động…