Giảm giá bán Ford Everest hút khách nhất phân khúc SUV 7 chỗ, Toyota Fortuner sa sút

Số liệu từ báo cáo bán hàng của Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2021 , tổng lượng tiêu thụ ô tô thuộc phân khúc SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame đạt 6.911 xe, tăng 904 xe tương đương 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu nêu trên chưa bao gồm doanh số bán của mẫu Nissan Terra và Chevrolet Trailblazer do nhà phân phối không công bố. Bước sụt giảm trong tháng 6.2021 một phần do nguồn cung một số mẫu xe như Ford Everest bị chậm trễ. Bên cạnh đó, việc người dân hạn chế đi lại, hoạt động vận tải taxi tại nhiều tỉnh thành bị gián đoạn do dịch Covid-19 cũng phần nào ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ xe SUV 7 chỗ. Tuy nhiên, nhìn chung nửa đầu năm 2021, tổng doanh số bán xe SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam vẫn tăng trưởng.