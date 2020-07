Giảm lệ phí - mất ưu đãi, khách mua ô tô ‘tính già hóa non’

Không ngoài dự báo của nhiều chuyên gia, khi chính sách mới quy định việc giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước chính thức áp dụng từ ngày 28.6, nhiều đại lý ô tô đã “nhanh tay” cắt giảm những chương trình ưu đãi, giảm giá vốn đang áp dụng từ trước đó. Khách hàng dù “ồ ạt” đổ ra đại lý xem xe, nhưng phần lớn mang hai trạng thái trái ngược: vui vẻ, hồ hởi khi đến và “chưng hửng”, thất vọng khi ra về mà không chốt được xe.

Trường hợp của Tuấn Anh (quận 9, TP.HCM) là một điển hình. Dự định mua chiếc Toyota Fortuner 2.4 AT (số tự động) từ hồi tháng 4.2020, dù tiền đã cầm sẵn trên tay, nhưng đến nay Tuấn Anh vẫn chưa thể chốt mua xe như ý định. Ngày 28.6 vừa qua, sau khi đọc thông tin lệ phí trước bạ với ô tô “nội” chính thức được giảm 50%, giống như nhiều khách hàng đang có nhu cầu sở hữu xe, Tuấn Anh nhanh chân tìm đến đại lý sau bao ngày chờ đợi. Kế hoạch của anh không gì khác ngoài việc “đi tắt đón đầu”, nhanh chân chốt xe để “hưởng lợi kép”: vừa được đại lý giảm giá, vừa được nhà nước giảm lệ phí trước bạ.

Ngay thời điểm chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô lắp ráp trong nước được áp dụng, nhiều đại lý ô tô đã cắt giảm các chương trình ưu đãi giá

Thế nhưng đời quả không như là mơ. Tuấn Anh dù tính toán rất kĩ những vẫn không thể nhanh bằng các đại lý. Từ mức giảm giá tiền mặt và quà tặng lên đến gần 100 triệu đồng hồi cuối tháng 4 - đầu tháng 5.2020, ngày 29.6, khi Tuấn Anh hồ hởi ôm tiền tìm đến đại lý với quyết tâm chốt mua xe thì đã phải nhận tin không vui.

Cả hai đại lý Toyota, nhân viên bán xe đều thông báo đã cắt giảm mức ưu đãi tháng trước đó. Nếu mua bản Fortuner 2.4 AT 4x2 lắp ráp trong nước, Tuấn Anh chỉ được giảm giá cao nhất khoảng 25 triệu đồng. Nhẩm nhanh qua, tính cả với mức giảm lệ phí trước bạ, anh chỉ biết lắc đầu vì so ra còn “lỗ” hơn 20 triệu đồng so với việc mua xe hồi cuối tháng 4. Trong khi đã “dài cổ” hơn 2 tháng đợi chờ.

Cũng như Tuấn Anh, Hoàng Khánh (quận 12, TP.HCM) cũng là một “nạn nhân” của tâm lý chờ đợi. Có nhu cầu mua xe từ đầu năm, nhưng sau nhiều tháng lần lữa, đầu tháng 7.2020, Khánh mới chính thức chốt mua xe. Tuy nhiên, thay vì vui vẻ khi sở hữu chiếc Hyundai Kona 1.6 Turbo như ý muốn, Khánh lại rước xe về nhà với tâm trạng bực dọc.

Tâm lý chờ đợi với hy vọng hưởng “lợi kép” đã khiến nhiều khách mua xe phải thất vọng

Theo chia sẻ từ Khánh, giữa tháng 5.2020, khi đến một đại lý Hyundai ở quận Tân Bình, Khánh được nhân viên bán xe báo giá niêm yết 750 triệu đồng cho phiên bản Kona 1.6 Turbo. Nhưng thời điểm đó, nếu mua xe ngay, đại lý cho hay Khánh sẽ được ưu đãi, chỉ còn 700 triệu đồng. Mức giá khá tốt để mua xe.

Mặc dù vậy, sau khi đọc thông tin về việc giảm 50% lệ phí trước bạ, Khánh nuôi hy vọng “gom” thêm cả món lợi mới này nên quyết định chờ thêm. Và giống với Tuấn Anh, đầu tháng 7.2020, khi lệ phí trước bạ áp dụng cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước chính thức được giảm 50%, Khánh lập tức đến đại lý chốt xe. Đáng tiếc, phía đại lý lại thông báo giá Kona 1.6 Turbo đầu tháng 7 đã về mức 730 triệu đồng.

Theo giải thích của nhân viên bán hàng, sau khi chính sách giảm lệ phí trước bạ được áp dụng, hãng cũng đã cắt ưu đãi giá với các đại lý. Chính vì vậy, đại lý cũng không còn cách nào khác ngoài giảm mức ưu đãi từ 50 triệu đồng như hồi tháng 5 và tháng 6, thay vào đó chỉ áp dụng ưu đãi cao nhất 20 triệu đồng. Tính ra, nếu áp dụng cả mức giảm lệ phí trước bạ theo Nghị định mới, số tiền Khánh phải bỏ ra để mua xe không khác so với thời điểm tháng 5.

Dù không như mong đợi, nhưng thực tế việc giảm lệ phí trước bạ cũng giúp nhiều khách mua ô tô được hưởng lợi

Đáng nói, việc các hãng xe và đại lý sẽ cắt bỏ khuyến mãi đã được không ít chuyên gia dự báo từ trước khi chính sách mới có hiệu lực. Tuy nhiên, nhiều khách mua ô tô vẫn kiên quyết chờ đợi. Tuấn Anh và Hoàng Khánh chỉ là 2 trong số rất nhiều trường hợp “hụt chân” do “cố đấm ăn xôi” với hy vọng “hưởng lợi kép” từ ưu đãi giá và giảm lệ phí. Bởi lẽ, sau thời điểm 28.6, bên cạnh các đại lý Toyota và Hyundai, hàng loạt đại lý phân phối ô tô thuộc các thương hiệu như Honda, Mazda, Kia hay VinFast đồng loạt cắt giảm các chương trình ưu đãi, giảm giá.

Và rõ ràng, như giải thích của nhân viên bán hàng đại lý Hyundai với Khánh, các đại lý có lý do “chính đáng” khi cắt giảm khuyến mãi. Bởi sau quãng thời gian “chiều” khách hàng hết lòng với liên tiếp các chương trình kích cầu trong giai đoạn thị trường đóng băng vì dịch Covid-19, đây là thời điểm thích hợp để đại lý có thể “gỡ gạc”. Đặc biệt khi khách hàng đã có nguồn hỗ trợ khác từ chính sách.

Còn về phía khách mua xe, trên thực tế họ vẫn là những người ít nhiều được hưởng lợi. Chỉ có điều khi việc tính già đã hóa non, mức lợi đã không còn nhiều như kỳ vọng.