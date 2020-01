GMC Yukon thế hệ mới hầm hố với ngoại hình cực ngầu

Dòng Yukon thế hệ mới tung ra thị trường 2 phiên bản gồm: tiêu chuẩn và XL. Trong đó, Yukon phiên bản tiêu chuẩn sở hữu chiều dài cơ sở 3.070 mm (tăng 125 mm so với thế hệ trước đó) và chiều dài tổng thể 5.335 mm (tăng 155 mm so với thế hệ trước đó). Phiên bản Yukon XL có chiều dài cơ sở 3.406 mm và chiều dài tổng thể 5.720 mm. Kích thước của Yukon XL dài hơn đáng kể so với phiên bản tiêu chuẩn.

GMC Yukon thế hệ mới sở hữu chiều dài cơ sở dài hơn gần 127 mm và chiều dài tổng thể tăng 155 mm so với “người tiền nhiệm”, nhờ đó cung cấp thêm khoảng trống cho cabin và hàng ghế thứ ba. Yukon XL hiện tại là chiếc SUV rộng rãi nhất của GMC nhờ chiều dài cơ sở tăng 104 mm so với thế hệ trước đó.

Không chỉ cơ bắp, GMC Yukon mới gây ấn tượng nhờ nhiều đường nét mang tính thời trang

GMC Yukon thế hệ mới nổi bật với phong cách thiết kế mạnh mẽ đậm chất SUV, Yukon 2021 chia sẻ một phần thiết kế với dòng bán tải Sierra với lưới tản nhiệt cỡ lớn nổi bật, nằm bên cạnh đèn pha hình tạo chữ "C" với đèn LED chạy ban ngày tích hợp.

Bên dưới cản trước, đèn sương mù thiết kế thẳng đứng và cản trước khí động học hơn. GMC Yukon mới mang thiết kế cột C đẹp mắt. Để giúp phân biệt nó với “anh em họ” Tahoe và Suburban, các nhà thiết kế GMC đã thêm đèn hậu hình chữ “L” Tương tự Chevy Suburban và Tahoe, GMC Yukon là mẫu xe thuộc phân khúc SUV full-size cỡ lớn.

Nội thất xe có không gian rất rộng, tích hợp nhiều màn hình

GMC cung cấp rất nhiều màn hình trên Yukon thế hệ mới, bao gồm màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, hỗ trợ lái 8 inch, HUD 15 inch và cặp màn hình 12,6 inch phía sau. Bên cạnh nhiều tính năng an toàn và hỗ trợ lái, trong đó nổi bật là hệ thống phanh tự động khẩn cấp (tiêu chuẩn), cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo cho người đi bộ phía sau, trang bị camera 360 độ (HD Surround Vision). Cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường...

Tại thị trường Mỹ, GMC Yukon 2021 phân phối 2 phiên bản động cơ xăng và động cơ dầu. Phiên bản tiêu chuẩn sẽ sử dụng động cơ xăng V8 5.3 lít có sức mạnh 355 mã lực và mô men xoắn tối đa 519 Nm. Phiên bản cao cấp hơn vẫn sẽ dùng động cơ xăng V8 nhưng dung tích 6.2 lít có sức mạnh 420 mã lực và 623 Nm mô men xoắn tối đa.

Mẫu SUV cỡ lớn GMC Yukon được nhiều khách hàng Mỹ lựa chọn

Phiên bản động cơ dầu sẽ được trang bị động cơ Duramax I6 3.0 lít có công suất 277 mã lực và mô men xoắn tối đa 623 Nm. Tất cả phiên bản Yukon 2021 đều sử dụng động cơ kết hợp với hộp số tự động (AT) 10 cấp, hệ dẫn động 2 cầu chủ động 4WD, kết hợp với các hệ thống mới như lựa chọn lực kéo, điều khiển khung gầm và vi sai chống trượt điện tử (eLSD). Động cơ của GMC Yukon 2021 được chia sẻ với Suburban và Tahoe thế hệ mới.

GMC Yukon 2021 chính thức bán ra thị trường Mỹ trong mùa hè năm nay, giá bán hiện tại chưa được công bố.