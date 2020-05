Tại Việt Nam, Toyota phát đi thông báo đợt triệu hồi hơn 33.000 xe nhập khẩu và lắp ráp có dính lỗi bơm nhiên liệu. Theo mô tả của nhà sản xuất, lỗi này tương tự lỗi của các đợt triệu hồi vừa kể trên, đến từ cụm bơm nhiên liệu Denso.

Đồng thời, Toyota Việt Nam cũng triệu hồi 749 xe sang Lexus bao gồm các dòng GS200t, GS350, GX460, LX570, LS460, LS500/ 500h, NX200t, RC350, RX350/ 350h, RX350L/450 bị lỗi bơm nhiên liệu tương tự sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 20.9.2013 đến 5.8.2019.

Hàng trăm xe Lexus có năm sản xuất từ 2013 - 2019 cũng nằm trong diện triệu hồi vì bơm nhiên liệu

Mitsubishi cũng từng triệu hồi Xpander tại Việt Nam và Philippines phải triệu hồi xe để thay thế cụm bơm xăng, nhưng Mitsubishi không tiết lộ nhà cung cấp.

Trên các xe trong diện bị ảnh hưởng nổi đèn báo lỗi và các thông tin cảnh báo trên bảng táp lô, động cơ bị rung giật, không khởi động được hoặc xe bị chết máy khi đang chạy ở tốc độ thấp. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp đặc biệt, xe cũng có thể bị chết máy khi đang chạy ở tốc độ cao, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Nguyên nhân được xác định là do những xe trong dải ảnh hưởng được trang bị một bơm thấp áp, đặt trong bình nhiên liệu, để cung nhiên liệu cho hệ thống phun xăng điện tử. Cánh bơm của các bơm có thể được sản xuất với mật độ vật liệu thấp hoặc loại cánh bơm khác có thể phát sinh vết nứt do quá trình sấy khô trong quá trình sản xuất. Điều này dẫn tới cánh bơm này có thể bị biến dạng nhất định do tác dụng của xăng. Cánh bơm bị biến dạng có thể va chạm với thân bơm, khiến bơm không hoạt động.

Mitsubishi Xpander tại Việt Nam cũng từng bị triệu hồi vì lỗi bơm nhiên liệu

Không chỉ có Toyota, Lexus, Mitsubishi, nhiều hãng xe khác trên thế giới đều đã triệu hồi xe với lỗi tương tự. Tháng 2.2020, Honda công bố triệu hồi 437.032 xe tại Bắc Mỹ. Danh sách bao gồm Acura MDX 2016-2018, Acura TLX 2015-2019 và Honda Accord 2015-2017. Tháng 4.2020, Subaru cũng phải triệu hồi 188.207 xe liên quan đến lỗi bơm nhiên liệu tại Bắc Mỹ. Những xe bị ảnh hưởng gồm Impreza, Outback, Legacy và Ascent sản xuất năm 2019.

Nhiều hãng xe không công bố cụ thể bơm nhiên liệu thuộc hãng sản xuất nào, nhưng nhiều người cho rằng đó là bơm nhiên liệu của Denso, một thương hiệu phổ biến được các hãng xe Nhật Bản tin dùng nhiều năm nay. Kịch bản triệu hồi với quy mô và tần suất như trên thật khó để không liên tưởng đến scandal túi khí của Takata.