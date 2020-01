Hãng xe Việt Pega tung eSH, tuyên chiến Honda SH với giá bằng 1/3

Sau khi ra mắt mẫu xe điện cỡ lớn có phong cách giống PCX, Pega tiếp tục gây bất ngờ với eSH - mẫu xe lấy cảm hứng từ thiết kế của Honda SH. Không chỉ học hỏi thiết kế, hãng xe điện Việt Nam cũng không giấu tham vọng tuyên chiến với mẫu xe ga cao cấp nhà Honda. Trong buổi giới thiệu sản phẩm, ban lãnh đạo Pega chia sẻ về eSH với niềm tự hào về một sản phẩm thai nghén cẩn thận, sử dụng những vật liệu được cho là tốt nhất làng xe hai bánh. Pega cũng không quên so sánh trực diện với “đối thủ” những chi tiết mà eSH có lợi thế hơn hoặc bằng so với Honda SH theo tiêu chí riêng của mình.

Cùng với Pega New Tech, eSH tiếp tục là mẫu xe máy điện có kích thước lớn của thương hiệu xe Việt với chiều dài 2.230 mm, rộng 750 mm, cao 1150 mm. Kích thước này thậm chí còn lớn hơn cả Honda SH đi kèm trọng lượng tới 155 kg do hệ thống bình ắc quy lớn nhằm cung cấp đủ hiệu suất cho động cơ điện có thể hoạt động ở vận tốc tối đa 65 km/giờ, liên tục trong 120 km mỗi lần sạc đầy. Pega cho biết, động cơ PMSM mới có mức tiêu hao nặng lượng ít hơn 10% so với thế hệ động cơ cũ. Xe cũng sử dụng hệ thống dây đai truyền động thay vì băng xích giúp xe hoạt động êm ái, không tốn thời gian bảo dưỡng.

Pega eSH là đối thủ của Honda SH???

Theo giới thiệu của Pega bộ khung của xe được làm từ thép ống, thép lá chất lượng tốt nhất kết hợp với dàn nhựa nguyên chất độ kẻo cao kết nối bằng chốt chắc chắn dễ tháo lắp. Hãng xe điện Việt cũng rất đầu tư cho chiếc “xe điện cao cấp” eSH với hệ thống đèn Full LED, khóa Smartkey, phanh CBS, màn hình màu 8,5 inch, cốp rộng tương đương Honda SH đi kèm cổng sạc USB và đèn chiếu sáng.

Pega còn tỏ ra là hãng xe biết lắng nghe trải nghiệm của khách hàng khi trang bị tới hai móc treo đồ cao thấp riêng biệt, dắt tay lớn có thể chở hàng đồng thời tích hợp đệm giúp việc xoay sở xe trong diện tích hẹp thoải mái hơn.

Pega eSH có khả năng chống nước IP67 cùng nhiều trang bị hiện đại

Mặc dù học hỏi phong cách của mẫu xe Honda SH nhưng eSH chỉ tương đồng về phong cách, các chi tiết trên xe có thiết kế tròn trịa, mềm mại hơn giống những đời xe SH cũ. Phần yếm trước với đèn xi nhan và đèn LED ban ngày được thiết kế cách điệu của nụ cười hạnh phúc mà Pega giới thiệu là 1 trong 3 tiêu chí khi phát triển mẫu xe điện này.

Pega eSH được định giá bằng 1/3 “đối thủ” Honda SH với 29,9 triệu đồng, nếu đặt mua trước thời điểm bàn giao xe (đầu tháng 3) khách hàng sẽ được giảm thêm 2 triệu đồng. Việc so sánh trực tiếp với Honda có thể coi là chiêu bài quảng cáo sản phẩm của hãng xe Việt. Bản thân lãnh đạo Pega cũng cho biết muốn cạnh tranh, chiến đấu với các ông lớn nước ngoài chứ không muốn cạnh tranh với thương hiệu xe trong nước.