Hết khuyến mại, doanh số Hyundai Elantra tại Việt Nam giảm mạnh

Trái ngược với sự đà thăng hoa của Accent ở phân khúc sedan hạng B... doanh số bán mẫu sedan hạng C - Hyundai Elantra do TC Motor lắp ráp phân phối đang sụt giảm tại Việt Nam.

Theo số liệu bán hàng được TC Motor - đơn vị sản xuất, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam vừa công bố, trong tháng 1.2020 doanh số bán mẫu xe Hyundai Elantra giảm hơn 50% so với tháng 12.2019.

TC Motor chỉ bán được 294 xe Hyundai Elantra trong tháng 1.2020

Cụ thể, trong tháng 1.2020 lượng tiêu thụ Hyundai Elantra tại Việt Nam chỉ đạt 294 xe, giảm 376 xe so với tháng 12.2019. Kết quả này khiến Elantra trở thành mẫu ô tô Hyundai bán ít nhất trong tháng đầu năm 2020. Bên cạnh đó, đây cũng là tháng có doanh số bán thấp nhất của Elantra trong vòng 1 năm trở lại đây. Trước đó, trong năm 2019, trung bình mỗi tháng TC Motor bán ra thị trường Việt Nam khoảng 614 xe Hyundai Elantra.

Doanh số Hyundai Elantra giảm mạnh trong tháng 1.2020 một phần xuất phát từ chính sách bán hàng của TC Motor cùng các đại lý phân phối, khi không còn áp dụng chương trình khuyến mại giảm 20 triệu đồng như trong tháng 12.2019. Bên cạnh đó, việc thời gian bán hàng trong tháng 1.2020 bị rút ngắn do rơi vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020 cũng phần nào ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ Hyundai Elantra.

Hyundai Elantra được TC Motor nâng cấp vào giữa năm 2019

Trong khi đó xét về tính cạnh tranh tại thị trường Việt Nam, Hyundai Elantra vẫn lép vế hơn so với Mazda3 cũng như KIA Cerato. So với đối thủ đồng hương KIA Cerato, Hyundai Elantra nhỉnh hơn về mặt trang bị tính năng nhưng đồng thời giá bán lại cao hơn từ 21 - 95 triệu đồng.

Hyundai Elantra hiện đang phân phối tại Việt Nam đã được TC Motor nâng cấp vào giữa năm 2019. So với phiên bản trước đó, Elantra 2020 có không gian rộng rãi hơn khi chiều dài thân xe thăng thêm 50 mm (đạt 4.620 mm), rộng 1.800 mm và cao 1.450 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm. Lưới tản nhiệt được sửa đổi kết hợp cụm đèn pha tích hợp dải đèn LED sắc sảo. Ngoài ra, bản nâng cấp Elantra còn có thêm sạc điện thoại không dây chuẩn Qi, sưởi vô lăng, màn hình trung tâm 7 inch tích hợp Apple Carplay.

Hyundai Elantra mới còn được bổ sung bản Elantra Sport

Trong lần nâng cấp vào năm ngoái, Hyundai Elantra còn được bổ sung bản Elantra Sport với thiết kế thể thao hơn nhờ bộ bodykit mới và động cơ tăng áp 1.6 lít cho công suất 204 mã lực, mô men xoắn 265 Nm cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Cũng trong tháng 1.2020, doanh số bán ô tô Hyundai do TC Motor sản xuất, phân phối đạt 5.944 xe. Trong đó, Accent tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của TC Motor với 1.733 xe bán ra trong tháng 1.2020, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2019. Giữ vị trí thứ 2 là Grand i10 với 1.586 xe đến tay khách hàng. Đặc biệt, Tucson với 826 xe trong tháng 1, tăng trưởng 41.7% so với cùng kỳ năm 2019.