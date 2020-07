Honda Accord 2006 giá chưa tới 300 triệu đồng tại Việt Nam

Thời điểm 2006, Honda ô tô mới gia nhập thị trường Việt Nam với một mẫu xe duy nhất Civic có 3 phiên bản 1.8 MT, 1.8 AT và 2.0 AT. Trong khi đó, với những người yêu thích dòng xe Honda Accord ở phân khúc sedan hạng D thì chỉ có duy nhất một phương án là nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ.

Chiếc Honda Accord đời 2006 nhập từ Mỹ nguyên chiếc và có số lượng khá ít tại thị trường Việt Nam, mẫu xe đời này không phổ biến như Toyota Camry thời điểm đó bởi kiểu dáng khá kén khách, chiếc xe quá trẻ trung so với độ tuổi khách hàng có thể mua nó tại Việt Nam. Vì thế, không dễ để bắt gặp một chiếc Honda Accord 2005 - 2006 lăn bánh trên đường phố Việt Nam.

Kiểu dáng Honda Accord 2006 trẻ trung hơn Toyota Camry, điều này khiến chiếc xe kén khách Việt ở thời điểm 15 năm trước

Vào năm 2005, với chiếc Accord phiên bản thế hệ thứ 7, Honda hy vọng thu hút khách hàng trẻ tuổi, lý giải cho kiểu dáng lột xác giúp xe mang phong cách trẻ trung hơn. Điều này không phải là dễ, vì khi đó độ tuổi trung bình của người mua Accord là 50.

Dòng sedan Accord thế hệ 7 (năm 2005) có tới 5 phiên bản khác nhau: DX, LX-G, EX-L, LX V-6 và EX V-6. Mục tiêu của Honda là đáp ứng yêu cầu của nhiều tầng lớp người mua. 3 phiên bản DX, LX và EX trang bị động cơ 4 xi-lanh dung tích 2,4 lít có công suất 160 mã lực. Còn 2 phiên bản LX V-6 và EX V-6 trang bị động cơ V6 3 lít có công suất 240 mã lực với 24 van. 3 phiên bản yếu hơn có mặt trên thị trường với hộp số tay hoặc tự động 5 số, 2 phiên bản khỏe hơn trang bị hộp số tự động 5 cấp.

Honda Accord đời 2005 có nội thất được đánh giá cao nhất trong phân khúc. Thu hút nhiều quan tâm nhất chính là bộ ghế có kích thước lớn hơn trước. Ghế lái có thể điều chỉnh độ cao, giúp lái xe chọn được tư thế lái an toàn nhất, đặc biệt hữu ích đối với người có chiều cao khiêm tốn.

Khoang nội thất Honda Accord 2006 có thiết kế đơn giản, không vượt trội hơn Toyota Camry cùng đời

Tại thời điểm 2005, giá bán Honda Accord tại thị trường Mỹ đối với phiên bản DX là 24.300 USD, EX V6 là 33.600 USD, phiên bản hybrid đắt hơn 1 chút, giá 36.990 USD. Chiếc Honda Accord đời 2006 đang rao bán tại Việt Nam thuộc phiên bản động cơ 2.4 lít, có giá bán 285 triệu đồng.