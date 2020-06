Honda Civic hạ gầm sát mặt đất với bộ bodykit hầm hố

Xuất hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc Civic độ này gây xôn xao với lớp sơn rực “đốt mắt” cùng hệ thống gầm được hạ sát xuống mặt đất. Về tổng thể, những trang bị tăng cường này chế tạo vừa khít với chiếc xe. Chiếc xe sẽ sở hữu một hệ thống gầm được hạ sát xuống mặt đất, đi kèm với hệ thống treo đặc biệt sử dụng khí nén để có thể nâng hạ theo ý thích của chủ nhân.

Civic Type R 2020 vẫn giữ động cơ tăng áp VTEC Turbo4 xy-lanh 2.0L sản sinh công suất 306 mã lực giống như phiên bản 2018 và mô-men xoắn 400 Nm tại 2500 vòng/phút. Sức mạnh truyền tới các bánh xe qua hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn.

Gói độ này cho Honda Civic Type R xuất hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ

Chiếc xe này có khả năng tăng tốc từ 0-96Km/h trong vòng 5 giây nhanh hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân cấp. Honda Civic Type R 2020 mới được giải Top Safety Pick của IIHS và giành được điểm 5 sao trong bài kiểm nghiệm an toàn của tiêu chuẩn NHTSA. Công nghệ an toàn chủ động không được trang bị cho Type R, dù có camera sau là tiêu chuẩn.

Có thể nói, Honda Civic Type R là "mẫu xe đại diện" cho nhiều quốc gia. Nhật Bản là đất nước khởi nguồn, Vương quốc Anh là nơi lắp ráp chiếc hatchback và Mỹ là một thị trường chủ lực nhưng ít ai ngờ Thổ Nhĩ Kỳ cũng chính là "quê hương" của Civic.

Chiếc xe được trang bị phuộc hơi treo khí nén để có thể nâng gầm khi cần thiết

Honda Civic Type R thực sự được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất là dành cho thị trường này. Tuy nhiên, hoạt động này sẽ kết thúc vào năm 2021, do kết quả kinh doanh kém thuyết phục của Civic tại châu Âu.