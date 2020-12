Honda CR-V 2020 giảm giá gần 100 triệu đồng

Thuộc diện được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ giảm 50% cho đến hết tháng 12.2020 này nhưng mẫu xe Honda CR-V cũng chịu sự cạnh tranh từ nhiều đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander... hay cả những mẫu xe trên phân khúc như Hyundai SantaFe, KIA Sorento, Mazda CX-8. Do đó, việc giảm giá xe trong thời điểm "nóng" hiện tại là điều không quá bất ngờ.

Thực tế, Honda CR-V 2020 đã được Honda Việt Nam và đại lý tặng tiền mặt khi mua xe từ trước đó, dưới hình thức tặng 100% lệ phí trước bạ. Trong đó, bao gồm giảm 50% lệ phí trước bạ do Chính phủ hỗ trợ và 50% còn lại do hãng xe và đại lý hỗ trợ, tương đương mức giảm tiền mặt 50-70 triệu đồng (tùy theo phiên bản và tỉnh, thành). Như vậy, mức ưu đãi tặng tiền mới mà các đại lý đang áp dụng tăng khoảng 10-20 triệu đồng so với trước đây. Đối với ưu đãi tặng phụ kiện, mức hỗ trợ còn tùy thuộc vào chính sách từng đại lý. Nếu quy đổi tất cả ra tiền mặt, Honda CR-V giảm gần 100 triệu đồng.

Dù đã bước sang mùa mua sắm cuối năm nhưng Honda CR-V vẫn được đại lý đẩy mạnh ưu đãi để tăng số lượng xe bán ra thị trường

Honda CR-V tại Việt Nam có 3 phiên bản E, G và L đi kèm giá bán lần lượt 998 triệu đồng, 1,048 tỉ đồng và 1,118 tỉ đồng. Một số đại lý còn áp dụng mức giảm tiền mặt khác nhau ở 3 phiên bản do có sự chênh lệch về lệ phí trước bạ. Có thể thấy, việc chuyển sang lắp ráp trong nước giúp cho Honda CR-V có nguồn cung lớn, dẫn đến việc các đại lý phải cạnh tranh nhau về doanh số, liên tục giảm giá để tăng lượng xe bán ra thị trường, từ đó nhận thưởng từ Honda Việt Nam dịp cuối năm.

Tính đến hết tháng 10.2020, doanh số bán xe Honda CR-V xếp thứ 3 trong phân khúc crossover cỡ C tại Việt Nam với mức tiêu thụ 6.857 xe, thấp hơn Hyundai Tucson (7.755 xe) và Mazda CX-5 (8.051 xe).