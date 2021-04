Honda MSX thế hệ mới rục rịch về Việt Nam

Gần 5 tháng sau khi ra mắt, mở bán tại thị trường Thái Lan, thế hệ mới của dòng xe côn tay cỡ nhỏ - Honda MSX 125 đang rục rịch chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam. Dòng xe MSX từng được Honda Việt Nam phân phối từ năm 2018 và trải qua một số lần cập nhật, chủ yếu về màu sắc trang trí. Trong khi đó, thế hệ mới của Honda MSX với tân gọi Grom đã ra mắt tại Thái Lan vào tháng 10 năm ngoái có khá nhiều thay đổi.

Sau Thái Lan, nhiều thông tin cho rằng Honda MSX 125 thế hệ mới sẽ đến với Việt Nam – thị trường xe máy lớn thứ 2 khu vực Đông Nam Á. Điều này càng có cơ sở, khi mới đây Honda Motor đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp MSX 125 thế hệ mới tại Việt Nam.

Hình ảnh bản về Honda MSX 125 thế hệ mới đã được đăng tải trong Công báo sở hữu công nghiệp số 396 của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Cụ thể, theo dữ liệu của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam , công ty Honda Motor đã nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đối với MSX mới từ tháng 11.2020, và được cấp chứng nhận vào ngày 25.3.2021. Một số hình ảnh bản về Honda MSX 125 thế hệ mới đã được đăng tải trong Công báo sở hữu công nghiệp số 396 của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Honda MSX 125 mới vẫn giữ lại phong cách thiết kế thể thao , nhỏ gọn đầy cá tính, đồng thời được hãng xe Nhật tinh chỉnh một số chi tiết giúp diện mạo cuốn hút hơn. Trong đó, cụm đèn pha LED toàn phần được làm mới với mặt đèn vuông vắn hơn trước đồng thời bao bọc bằng viền nhựa đa giác. Ốp bình nhiên liệu dung tích 6 lít, cùng ốp hai bên thân xe thiết kế dày dặn, cứng cáp hơn.

Honda Motor đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp MSX 125 thế hệ mới tại Việt Nam

Tại thời điểm ra mắt thị trường Thái Lan, hãng xe Nhật cho biết tất cả các phần thân vỏ, đầu đèn của Honda MSX 125 2021 đều có thể tháo lắp, giúp người dùng dễ dàng thao tác khi muốn “độ” lại chiếc xe sở thích của bản thân. Honda MSX 125 mới sở hữu chiều cao yên xe chỉ 761 mm, trọng lượng 103 kg.

Ngoài lớp áo bên ngoài, các chi tiết khác như hệ thống khung sườn, hệ thống treo, an toàn không có nhiều thay đổi. Bản nâng cấp này vẫn sử dụng phuộc trước hàng trình ngược (up side down) kích thước 31 mm, phuộc sau monoshock kết hợp bộ mâm đúc 12 inch.

Tại Thái Lan, Honda MSX 125 mới được lắp động cơ 4 thì, dung tích 125 cc, kết hợp hệ thống phun nhiên liệu PGM-FI, sản sinh công suất 10 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 10,5 Nm tại tua máy 5.500 vòng/phút, kết hợp hộp số 5 cấp hoàn toàn mới.

Thế hệ mới của Honda MSX với tân gọi Grom đã ra mắt tại Thái Lan vào tháng 10 năm ngoái

Honda Việt Nam chưa công bố chính thức thời điểm ra mắt MSX 125 mới. Tuy nhiên với việc được cấp chứng nhận bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, mẫu xe này đang chuẩn bị gia nhập thị trường Việt. Trước đó, thế hệ cũ của MSX 125 từng được Honda phân phối với giá 50 triệu đồng.

Thế hệ mới của Honda MSX 125 tại Thái Lan có hai lựa chọn phanh thường và phanh ABS, giá bán từ 69.900 - 77.400 baht, tương đương 2.300 – 2.478 USD (khoảng 51,9 – 57,4 triệu đồng).