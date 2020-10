Honda N-One hoàn toàn mới có lựa chọn số sàn

Honda N-One là dòng xe Kei-Car nổi tiếng ở Nhật Bản dành cho việc di chuyển thường xuyên trong đô thị. Bước sang phiên bản 2021, tỉ lệ thiết kế thân xe giữ nguyên nhưng các chi tiết có nhiều thay đổi, kể cả phong cách bố trí nội thất và tiện nghi trong xe.

Tất cả phiên bản đều có sẵn gói an toàn Honda Sensing bao gồm hệ thống hỗ trợ tài xế như điều khiển hành trình chủ động với tính năng stop-and-go và các cảm biến lùi.

Honda N-One phiên bản RS có thiết kế thể thao

Honda N-One vẫn dùng động cơ xăng dung tích 0,66 lít, 3 xi-lanh, tăng áp. Tất cả phiên bản đều trang bị tiêu chuẩn họp số CVT và dẫn động cầu trước. Dẫn động 4 bánh là tùy chọn cho bản Original và Premium. Một điểm mới là lần đầu tiên khách hàng có thể chọn hộp số sàn 6 cấp khi mua N-One và chỉ dành cho bản RS.

Phía trước nổi bật với cụm đèn pha LED mới có tạo hình ấn tượng, đi kèm là lưới tản nhiệt nối liền thiết kế mới. Phần đuôi xe cũng tinh chỉnh với đèn hậu LED và cản sau mới.

Honda N-One phiên bản Original cổ điển với bộ mâm phong cách những năm 80

Khách hàng có thể chọn các phiên bản theo nhiều phong cách từ cổ điển cho đến trẻ trung thể thao với các biến thể Original, Premium và RS. Tùy phong cách mà các phiên bản khác nhau ở một số chi tiết thiết kế lưới tản nhiệt, với bản Premium và RS thêm đèn sương mù LED ở cản trước.

Nội thất Honda N-One 2021 đơn giản hơn nhiều so với thế hệ cũ. Thay đổi đáng kể là việc bỏ ghế liền ở phía trước và thay bằng 2 ghế rời như các xe thông thường. Xe có ít nút chỉnh cơ hơn, màn hình thông tin giải trí mới có kích thước to hơn.

Khoang nội thất Honda N-One có thiết kế tối ưu không gian

Honda sẽ cung cấp thông tin chi tiết N-One trước thời điểm ra mắt tại Nhật Bản vào cuối mùa thu này. Giá bán N-One mới hiện chưa được Honda công bố, thế hệ hiện hành của Honda N-One có giá khoảng 17.000 USD.