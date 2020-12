Honda Odyssey sau 5 năm sử dụng 'mất giá' gần 1 tỉ đồng

Honda Odyssey phiên bản châu Á phân phối chính hãng tại Việt Nam một thời gian ngắn trước khi bị khai tử vì doanh số thấp. Do đó, số lượng xe này trên thị trường khá ít, xe cũ bán lại vì thế cũng hiếm gặp. Mới đây, một chiếc Honda Odyssey đời 2015 rao bán lại với giá 1,2 tỉ đồng, tương đương một chiếc KIA Sedona mới.

VIDEO: Mẹo kiểm tra xe cũ trước khi xuống tiền - Phần 1

Không giống mẫu xe Honda Odyssey tại Mỹ, phiên bản bán ra thị trường Việt Nam có kiểu dáng và khung gầm hoàn toàn khác, xe nhỏ hơn, không gian chật hơn dù vẫn chở được 7 người. Honda Odyssey có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4,830 x 1,820 x 1,695 (mm), giúp xe dễ dàng di chuyển trên con đường rộng hay hẹp trong đô thị. Tuy nhiên, khách Việt lại ưa chuộng phong cách xe rộng rãi hơn và đó là lý do Honda Odyssey không thể cạnh tranh với KIA Sedona tại Việt Nam.

Kích thước Honda Odyssey không lớn như KIA Sedona, giá bán cao nên ít được ưa chuộng

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mở rộng kết hợp với các thanh crôm đa tầng. Hệ thống đèn pha dạng LED có bóng projector đi cùng dải đèn chạy ban ngày. Ngoài ra, cụm đèn pha còn tích hợp tính năng tự động bật và điều chỉnh góc chiếu khi rẽ. Trong khi phía đuôi là cụm đèn hậu LED và có những đường nét chạm khắc.

Honda Odyssey sở hữu ghế ngồi bọc da cao cấp có tone màu đen sang trọng. Không gian nội thất trên Odyssey cũng khá thoáng khi thiết kế sàn xe thấp, giúp cho việc di chuyển ra vào trên xe dễ dàng hơn. Hàng ghế phía trước có phong cách ôm sát người ngồi với hai tựa tay tách biệt. Ghế lái còn bổ sung thêm tính năng chỉnh điện 8 hướng, trong khi ghế phụ chỉ là chỉnh tay 4 hướng.

Nội thất Honda Odyssey khá rộng thoáng với sàn xe thấp, giúp việc di chuyển ra vào xe dễ dàng hơn

Vô lăng của xe có kiểu 4 chấu bọc da cùng với các nút bấm đa chức năng và tích hợp hai lẫy chuyển số phía sau. Ngoài ra, cột tay lái còn có thể chỉnh cơ 4 hướng. Một số trang bị tiện nghi trong cabin như cụm 6 loa, hỗ trợ radio AM/FM, nghe nhạc MP3/WMA, đầu CD một đĩa cũng như kết nối Bluetooth/USB/HDMI với các thiết bị ngoại vi khác...

VIDEO: Mẹo kiểm tra xe cũ trước khi xuống tiền - Phần 2

Honda Odyssey sử dụng động cơ xăng 2.4 lít, 4 xi lanh, trục cam đôi DOHC 16 van ứng dụng công nghê van biến thiên i-VTEC, sản sinh công suất tối đa 173 mã lực và mô-men xoắn cực đại 225 Nm.

Các trang bị an toàn trên xe có thể kể đến như hệ thống cân bằng điện tử VSA, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, khởi hành ngang dốc HAS, camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe thông minh, cảnh báo điểm mù BSI, cảnh báo vật thể băng qua đường CTM, 06 túi khí, khung xe tương thích va chạm ACE, móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX, chìa khóa mã hóa chống trộm, hệ thống báo động.

Hàng ghế thứ 2 trên Honda Odyssey thiết kế theo phong cách sang trọng

Sở hữu một số tính năng nổi trội nhưng với Honda Odyssey có giá cao hơn so với các đối thủ cùng phân khúc đáng kể, ngay cả xe sử dụng 5 năm khi bán lại vẫn tương đương Kia Sedona đời mới. Tuy nhiên, với những ai muốn tìm kiếm chiếc xe bền bỉ, đến từ thương hiệu uy tín thì đây vẫn là lựa chọn đáng tham khảo.