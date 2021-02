Honda SH350i nhập từ Ý rục rịch về Việt Nam

Trải qua quá trình trải nghiệm đánh giá hàng trăm mẫu ô tô Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ Mỹ (IIHS) vừa công bố danh sách 90 mẫu ô tô đạt chuẩn an toàn cao nhất năm 2021, tăng đáng kể so với số xe nhận được chứng nhận an toàn trong năm 2020.