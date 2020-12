Sau khi để lộ hàng loạt hình ảnh, thông tin về Hyundai Accent 2021 , sáng 1.12 TC Motor – đơn vị lắp ráp, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam chính thức trình làng, công bố giá bán bản nâng cấp của mẫu sedan hạng B này.

Theo đó, bước sang bản 2021, Hyundai Accent cung cấp 4 lựa chọn gồm 2 bản số sàn và 2 bản số tự động được trang bị tính năng khác nhau, có giá bán niêm yết từ 426,1 – 542,1 triệu đồng. So với mẫu cũ cùng thuộc thế hệ thứ 5, bản nâng cấp Accent 2021 được sửa đổi thiết kế, trang bị thêm tính năng công nghệ... trong khi giá bán không thay đổi. Những điều chỉnh này hứa hẹn sẽ tiếp tục giúp mẫu sedan hạng B của Hyundai tiếp tục gia tăng lợi thế cạnh tranh cũng như tăng sức hút với người tiêu dùng

Ở thời điểm hiện tại, khách hàng khó có thể mua Hyundai Accent 2021 đúng giá niêm yết mà nhà sản xuất công bố

Tuy nhiên, khách hàng khó có thể mua Hyundai Accent 2021 đúng giá niêm yết mà nhà sản xuất công bố, đặc biệt với các phiên bản số tự động vừa về đại lý. Bởi thực tế, giá bán mẫu xe này đang bị các đại lý phân phối “đẩy giá” nhằm kiếm thêm lợi nhuận với nhiều lý do khác nhau.

Theo khảo sát của phóng viên Thanh Niên, ở thời điểm hiện tại hầu hết các đại lý Hyundai khu vực TP.HCM đang phân phối bản số tự động của Accent 2021 với giá bán cao hơn khoảng 20 triệu đồng so với giá nhà sản xuất đưa ra. Cụ thể, tại một đại lý Hyundai ở quận 3, TP.HCM, nhân viên bán hàng báo giá Accent 2021 bản 1.4 AT ở mức 520 triệu đồng và 560 triệu đồng đối với bản Accent 2021 1.4 AT đặc biệt. Mức giá này chưa bao gồm thuế, phí lăn bánh. Với hai phiên bản này đại lý sẽ có xe giao ngay cho khách đặt mua trong khi bản số sàn hiện chưa có sẵn xe bản 2021.

Đại lý Hyundai tại TP.HCM "hét giá" bản Accent 2021 1.4 AT đặc biệt từ 560 - 570 triệu đồng

Với mức giá này, đại lý sẽ tặng thêm một số phụ kiện như phim cách nhiệt, camera hành trình… cho khách hàng mua bản số tự động Accent 2021 bản 1.4AT đặc biệt. Như vậy, mức giá thực tế 2 phiên bản số tự động của Accent 2021 tại đại lý cao hơn 17,9 - 18,9 triệu đồng so với giá niêm yết.

Thậm chí, một đại lý Hyundai trên đường Võ Văn Kiệt, quận 1, TP.HCM còn “hét giá” Accent 2021 bản 1.4AT đặc biệt lên tới 570 triệu đồng, tức cao hơn 27,9 triệu đồng so với giá niêm yết.

Lý giải về việc giá bán Hyundai Accent 2021 cao hơn hàng chục triệu đồng so với giá “nhà máy” công bố, một nhân viên bán hàng của đại lý Hyundai cho biết: “Do mẫu xe này ra mắt đúng thời điểm cuối năm nên nhu cầu mua xe tăng cao, giá bán xe tại đại lý theo đó cũng có thay đổi so với giá nhà sản xuất công bố”.

Hyundai Accent 2021 vẫn trang bị động cơ Kappa 1.4L MPI cho công suất tối đa 100 mã lực

Trong khi đó, một nhân viên khác của đại lý Hyundai lý giải, tại thời điểm này giá nhà sản xuất đưa ra chỉ mang tính tham khảo. Bên cạnh đó, giá bán Hyundai Accent 2021 tại các đại lý trong khu vực TP.HCM cao hơn các đại lý ở Hà Nội do phải tốn thêm chi phí vận chuyển (từ nhà máy sản xuất ở Ninh Bình – PV).

Hyundai Accent 2021 vẫn trang bị động cơ Kappa 1.4L MPI cho công suất tối đa 100 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút. Đi kèm vẫn là 2 lựa chọn hộp số: hộp số tự động 6 cấp Shiftronic và hộp số sàn 6 cấp.