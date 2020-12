Hyundai bị phạt 54 triệu USD do lỗi động cơ trên SantaFe, Sonata

Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA), Hyundai sẽ phải chi trả khoản tiền phạt 54 triệu USD (khoảng 1.250 tỉ đồng) và đầu tư thêm 40 triệu USD (khoảng 926 tỉ đồng) để cải thiện hoạt động bảo vệ an toàn cho hành khách. Hãng xe Hàn Quốc cũng sẽ phải chịu khoản trả chậm có thể lên tới 46 triệu USD (khoảng 1.065 tỉ đồng) tùy thuộc vào việc hãng tuân thủ yêu cầu của NHTSA ra sao.

Khoản đầu tư 40 triệu đô USD kể trên sẽ bao gồm việc xây dựng một phòng thử nghiệm an toàn tại Mỹ, triển khai các hệ thống IT mới để phân tích dữ liệu an toàn tốt hơn và xác định các vấn đề an toàn tiềm ẩn.