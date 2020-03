Hyundai Elantra 2021 dài và rộng hơn Honda Civic bao nhiêu?

Hyundai Elantra 2021 thế hệ mới gây ấn tượng về kích thước khi chiều dài và chiều rộng của xe đều tỏ ra vượt trội so với Honda Civic, mẫu xe mà trước đó được nhiều người đánh giá là "to" nhất phân khúc C.

