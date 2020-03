Hyundai Elantra 2021 trình làng, thách thức Honda Civic

Hyundai Elantra 2021 có kích thước lớn hơn đời trước khi cả chiều dài và chiều rộng của xe đều được nới dài, tiệm cận xe hạng D. Cụ thể, xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.676 x 1826 x 1.414 (mm), chiều dài cơ sở của xe cũng dài hơn với 2.720 mm. Kích thước mới giúp Elantra to lớn hơn các mẫu xe cùng phân khúc như Honda Civic, Toyota Corolla hay Mazda3.

Hyundai Elantra 2021 tại Mỹ trang bị động cơ 1.6L GDI kết hợp với động cơ điện cho công suất cực đại 138 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép. Một tùy chọn khác là động cơ xăng truyền thống, dung tích 2.0L cho công suất 146 mã lực. Dự kiến, hãng xe Hàn Quốc sẽ còn giới thiệu thêm phiên bản Elantra Sport với động cơ mạnh mẽ hơn phiên bản hiện tại.

Không chỉ được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness mới nhất của Hyundai mà Elantra 2021 còn sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến, như hệ động lực hybrid thân thiện môi trường, công nghệ kết nối wireless Apple CarPlay và Android Auto đầu tiên trong phân khúc hay công nghệ chìa khóa kỹ thuật số Hyundai Digital Key cũng tiên phong ở phân khúc xe hạng C phổ thông.

Hyundai Elantra 2021 có thiết kế đuôi xe lai Coupe như Audi A5

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên Elantra 2021 thế hệ mới ở phần phía sau, trông như chiếc xe chuyển sang kiểu coupe 4 cửa – chính là phần mui được vuốt dài liền lạc đến tận mép nắp cốp sau.

Đèn hậu LED cũng theo xu hướng mới chạy nối liền theo phương ngang, và tổng thể tạo hình kiểu “H-Tail” khơi gợi nên định dạng logo chữ H bay bổng của Hyundai. Nếu nhìn từ phương ngang có thể thấy rõ đuôi xe Elantra mới có nhiều đường gấp khúc để đồng nhất với ngôn ngữ thiết kế “đa giác”.

Ở khu vực khoang lái, Hyundai Elantra 2021 có 2 màn hình rộng 10,25 inch bố trí liền lạc với nhau dưới một mặt kính bao phủ toàn diện. Hai màn hình dành cho đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin trung tâm. Bảng đồng hồ kỹ thuật số lại có thể hiển thị nhiều thông tin khác nhau như các tiện ích, các tính năng hỗ trợ người lái hay định vị dẫn đường.

Nội thất ứng dụng nhiều công nghệ mới, thiết kế rộng rãi hơn

Về công nghệ an toàn, Hyundai Elantra 2021 trang bị tiêu chuẩn nhiều tính năng an toàn tiên tiến, bằng tổ hợp công nghệ SmartSense. Chúng bao gồm một số công nghệ nổi bật như Hỗ trợ phòng tránh đâm va trước FCA có khả năng đoán nhận người đi bộ; Hỗ trợ giữ làn đường LKA; Hỗ trợ xe chạy theo làn đường LFA (Lane Following Assist) mà khi đó sẽ tự động điều chỉnh vô-lăng để xe chạy vào chính giữa làn đường. Tính năng hỗ trợ pha xa HBA; tính năng cảnh báo tập trung cho người lái DAW sẽ đưa ra cảnh báo khi đoán nhận người lái xe có dấu hiệu mệt mỏi…

Ngoài ra còn nhiều tính năng an toàn SmartSense tùy chọn như Hỗ trợ tránh đâm va điểm mù BCA cùng với hỗ trợ tránh đâm va phương tiện cắt ngang phía sau RCCA, Kiểm soát hành trình thông minh SCC; Hỗ trợ lái xe trên cao tốc HDA; Cảnh báo mở cửa rời xe an toàn SEW (Safe Exit Warning) có thể đưa ra một tín hiệu cảnh báo khi có một chiếc xe đang chạy lại gần từ phía sau và giúp hành khách ngồi trong xe biết để thao tác mở cửa xe an toàn hơn…

Hiện tại Hyundai Elantra 2021 chưa có giá bán tại thị trường Mỹ.