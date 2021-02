Hyundai Elantra Sport 2018 - lựa chọn xe cũ cho người trẻ

Hyundai Elantra Sport là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này tại thị trường Việt Nam với các trang bị tiện nghi và động cơ thuộc hàng mạnh nhất phân khúc. Đây là mẫu xe được nhà sản xuất xe Hàn Quốc tập trung vào yếu tố thể thao từ kiểu dáng cho đến cảm giác lái.

Giới thiệu lần đầu tại Việt Nam vào năm 2018, đến nay đã có một số mẫu xe cũ được rao bán lại với giá hơn 600 triệu đồng, một mức giá phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ.

Xe được thiết kế theo phong cách trẻ trung và thể thao

Một số người cho rằng, thiết kế của Hyundai Elantra Sport phiên bản cũ vẫn có chất gì đó “đường phố” và nam tính hơn phiên bản mới, mặc dù về cơ bản 2 mẫu xe này tương đồng nhau, chỉ khác biệt ở thiết kế đầu và đuôi xe. Phiên bản mới điệu đà hơn, trong khi bản cũ có thiết kế mạnh mẽ và thể thao hơn.

Trang bị tiện nghi trong xe cũng rất đầy đủ với nội thất bọc da màu đen chỉ đỏ, cửa sổ trời, chìa khóa thông minh, vô lăng thể thao D-Cut, điều hòa tự động 2 vùng, ghế lái chỉnh điện, đèn pha tự động, hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng,...

Hyundai Elantra Sport 2018 sở hữu động cơ xăng tăng áp Gamma 1.6L T-GDi, cho công suất cực đại 204 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 265 Nm tại 1.500 - 4.500 vòng/phút kết hợp hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Động cơ trên Elantra Sport sở hữu công suất lớn hớn 48 mã lực so với động cơ xăng 2.0 lít trên phiên bản Elantra 2.0 lít AT.

Nội thất được bọc da màu đen chỉ đỏ, vô lăng thể thao D-Cut và lẫy chuyển số

Ngoài ra, Elantra Sport cũng được trang bị hệ thống lái Drive Mode 3 chế độ vận hành. Hệ thống treo sau trên phiên bản Sport thiết kế kiểu độc lập đa điểm thay vì thanh xoắn trên Elantra bản tiêu chuẩn.

Tính năng vận hành của Elantra Sport mẫu cũ gần như không có khác biệt so với phiên bản mới 2019, sức mạnh của xe vẫn vượt trội hơn một vài đối thủ trong phân khúc cũng sử dụng động cơ tăng áp như Honda Civic Turbo, Ford Focus S. Do đó, đây là lựa chọn hấp dẫn đối với những người đề cao tính năng vận hành khi mua xe, họ sẽ tiết kiệm tới hơn 200 triệu đồng so với việc mua xe đời mới.