Theo báo cáo bán hàng vừa được Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 2.2021, doanh số bán ô tô của các thành viên VAMA chỉ đạt tổng cộng 13.585 xe, giảm 22% so với tháng 1.2021 và giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng có doanh số bán hàng thấp nhất tính từ tháng 4.2020 – thời điểm thị trường gần như đóng băng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19