Hyundai tiết lộ kiểu dáng Elantra N Line 2021

Sau khi ra mắt các phiên bản Hyundai Elantra 2021 thông thường, hãng xe Hàn Quốc tiếp tục giới thiệu thêm phiên bản mang chất thể thao Elantra N Line với ngoại hình khác biệt, đi kèm cụm động cơ có sức mạnh tương đương Elantra Sport thế hệ cũ.

So với Hyundai Elantra thường, điểm khác biệt dễ nhận ra nhất nằm ở cản trước, cản sau và bộ mâm xe. Ngoài ra, trên lưới tản nhiệt của xe còn có logo “N Line” mang dấu ấn đặc trưng, các hốc hút gió cản trước phong cách xe đua thể thao cùng thiết kế 3 mũi tên tạo cảm giác năng động.

Thiết kế N Line giúp ngoại hình Hyundai Elantra ấn tượng hơn

Hyundai Elantra N-Line được xem là phiên bản thể thao hơn so với phiên bản thường nhưng về sức mạnh động cơ chắc chắn không thể so với các người anh em hư Veloster N, i30 N và i30 Fastback N. Các mẫu xe "N-Line" chỉ đơn giản là phiên bản mang phong cách trẻ trung và sức mạnh nhỉnh hơn chút ít so với các bản thường, chứ không phải là các mẫu xe hiệu suất cao. Như vậy nhiều khả năng Hyundai Elantra N-Line 2021 sẽ sử dụng cụm động cơ 1.6L T-GDI mạnh khoảng 200 mã lực giống Elantra Sport đang phân phối tại Việt Nam, đi kèm là hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép.

Hyundai Elantra 2021 thế hệ mới được chuyển sang kiểu thân xe coupe 4 cửa (sedan coupe) nhấn mạnh đến phong cách thể thao, tươi trẻ. Không chỉ được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness mới nhất của Hyundai mà Elantra 2021 còn sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến.

Bộ mâm xe theo bản thiết kế có kích thước lớn, có thể lên tới 19 inch

Bên trong ứng dụng nhiều công nghệ mới đáng chú ý như ết nối wireless Apple CarPlay và Android Auto đầu tiên trong phân khúc hay công nghệ chìa khóa kỹ thuật số Hyundai Digital Key cũng tiên phong ở phân khúc xe hạng C phổ thông...Ngoài ả xe còn có hệ động lực hybrid thân thiện môi trường.