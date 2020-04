Hyundai Tucson máy dầu 10 năm tuổi, giá hơn 500 triệu đồng

Vượt mặt bộ đôi Mazda3 và Mazda CX-30, mẫu SUV đa dụng - KIA Telluride giành giải thưởng - "Xe Thế giới của Năm" - World Car of the Year 2020 do hội đồng giám khảo gồm 86 nhà báo trên thế giới tham gia đánh giá, bình chọn.