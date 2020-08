Hyundai Venue đạt chuẩn an toàn cao nhất

Hyundai Venue được xếp vào dòng xe SUV cỡ nhỏ vì nó được xây dựng trên cùng một nền tảng với Hyundai Kona. Tuy nhiên, Venue nhẹ và nhỏ hơn đáng kể so với Kona và trọng lượng nhẹ hơn nhiều so với các mẫu xe khác. Không vì vậy mà Hyundai ngó lơ các tính năng an toàn cho chiếc xe này tại thị trường Mỹ khó tính, mẫu xe này bất ngờ giành giải Top Safety Pick từ Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc IIHS của Mỹ.

Để đủ điều kiện giành giải thưởng uy tín của IIHS, một mẫu xe phải đạt xếp hạng Tốt (Good) trong 6 bài đánh giá về mức độ va chạm, từ va chạm vị trí ghế lái, ghế phụ cho đến ghế hành khách và nóc xe.

Ngoài ra, chiếc xe cũng phải được đánh giá ở mức độ Nâng cao (Advanced) hoặc Cao cấp (Superior) ở khả năng ngăn ngừa trước va chạm giữa xe với xe và xe với người bộ hành. Cuối cùng, đèn pha xe phải được xếp hạng Chấp nhận được (Acceptable) hoặc Tốt.

Các thử nghiệm an toàn trên xe hơi của Mỹ luôn rất khắt khe về điểm số

Với Hyundai Venue, mẫu crossover cỡ nhỏ Hàn Quốc trang bị hệ thống phòng ngừa va chạm trên phiên bản tiêu chuẩn và tùy chọn ở bản cao cấp hơn. Cả hai đều giành được xếp hạng Cao Cấp về khả năng ngăn ngừa va chạm giữa xe với xe.

Ở cả hai hệ thống, Venue đều tránh được va chạm trong các bài kiểm tra giữa xe với xe ở tốc độ 19 và 40km / giờ. Trong khi đó, ở bài đánh giá giữa xe và người đi bộ, hệ thống tiêu chuẩn được xếp hạng Nâng Cao, trong khi hệ thống tùy chọn xếp hạng Cao cấp.

Cả hai hệ thống đều tránh hoặc giảm thiểu đáng kể mức độ nghiêm trọng của va chạm trong tất cả các tình huống dành cho người đi bộ, mặc dù hệ thống tùy chọn đã tránh được các tác động trong nhiều tình huống hơn và giảm tốc độ trung bình nhiều hơn.

Hyundai Venue là mẫu xe gầm cao giá rẻ của hãng xe Hàn Quốc

Hệ thống chiếu sáng trên Venue cũng là yếu tố giúp xe đoạt giải. Hyundai Venue cung cấp hai tùy chọn đèn pha, cả hai đều bao gồm hỗ trợ Đèn pha chủ động. Đèn pha chiếu sáng LED được xếp hạng Chấp Nhận Được tuy nhiên đèn pha halogen tiêu chuẩn bị đánh giá ở mức Thấp (Marginal) do cung cấp tầm nhìn kém ở các góc Nếu đèn pha tiêu chuẩn là loại LED, Hyundai Venue đã có thể ẵm giải cao hơn TOP SAFETY PICK + .

Với mức giá khởi điểm từ 17.250 USD (khoảng 401 triệu) và cao nhất 23.270 USD (khoảng 541 triệu), Hyundai Venue hiện đang là mẫu xe crossover có giá dễ tiếp cận nhất của Hyundai trên toàn cầu.