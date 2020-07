Đây là lần thứ 6 liên tiếp thương hiệu xe hơi đến từ xứ sở kim chi lọt top đầu bảng xếp hạng của JD Power về chất lượng sản phẩm.

Năm nay, hãng xe “cơ bắp” Dodge của Mỹ được đứng đầu bảng xếp hạng của JD Power và Kia ngang bằng điểm số với Dodge (136 điểm), bỏ xa các thương hiệu xe sang đình đám khác của Nhật, châu Âu.

Đây là khảo sát thường niên và là lần thứ 36 của JD Power, đối tượng khảo sát là các xe đời mới 2020. Các hãng xe được đưa vào khảo sát sẽ được xem xét tình trạng trong 90 ngày sở hữu đầu tiên sau khi xe được chủ nhân mua về, phát hiện bất kỳ lỗi trên mỗi 100 xe. Điểm số càng thấp trên bảng xếp hạng phản ánh chất lượng tổng thể càng cao. Năm nay, có 87.282 xe được đưa vào khảo sát, JD Power dựa trên 223 câu hỏi để xác định các trục trặc của xe nếu có trong vòng 90 ngày đầu sử dụng.

Bảng xếp hạng của JD Power, Kia đứng vị trí thứ 2

Trong top đầu lần lượt kể đến các tên tuổi khác là Chevrolet, Ram và Genesis. Điều gây ngạc nhiên là hãng xe hơi Tesla “nổi như cồn” tại Mỹ hiện đứng cuối bảng với 250 lỗi trên 100 xe. Kết quả khảo sát cho thấy thương hiệu này dù hệ thống điện hoạt động tốt nhưng lại có các vấn đề về chất lượng sơn, tiếng ồn, việc lắp ráp hoàn thiện thân xe chưa tốt…

Nhìn vào bảng xếp hạng JD Power năm nay có tới ba thương hiệu trong top 10 đến từ Hàn gồm Kia, Hyundai và Genesis. Đặc biệt là thương hiệu Kia 6 năm liên tiếp vào top 10 của JD Power.

Trong tháng 5 vừa qua, Kia đã giành được ngôi vương "Xe của năm" (World Car of the Year) do hội đồng World Car Awards 2020 trao tặng - một giải thưởng thường niên uy tín nhất dành cho các mẫu xe mới được bình chọn bởi hội đồng gồm 86 nhà báo hàng đầu trong lĩnh vực ô tô đến từ 24 quốc gia khác nhau.

Kia đạt danh hiệu “Xe của năm" (World Car of the Year) trong World Car Awards 2020

Với việc nằm trong 2 bảng xếp hạng đình đám về chất lượng trong một năm và vững vàng trong top xe chất lượng tại Mỹ 6 năm qua, Kia đang dần khẳng định vị thế của mình về chất lượng sản phẩm trên toàn cầu. Kia không chỉ được thị trường nội địa Hàn Quốc đón nhận mà còn chinh phục được những thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu. Tại Việt Nam, Kia cũng là thương hiệu có sự tăng trưởng ấn tượng, luôn đứng trong top thương hiệu tăng trưởng nhanh tới 2 con số hằng năm. Người tiêu dùng Việt chọn lựa Kia bởi các tiêu chí: chất lượng tốt, hình thức đẹp, nhiều tính năng hỗ trợ, giá cả phải chăng và chi phí dịch vụ hợp lý với hệ thống phân phối rộng khắp toàn quốc.