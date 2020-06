Kia Picanto GT Line 2021 lộ diện

So với mẫu xe hiện tại có từ năm 2017, thay đổi trên Kia Picanto GT Line 2021 không nhiều nhưng cũng rất đáng chú ý như: đèn pha mới, đèn sương mù kiểu hình thang, lưới tản nhiệt hình mũi hổ có thêm dải đỏ vắt ngang tô điểm thêm nét đặc trưng cho dòng GT Line.

Kia Picanto 2021 cũng đã được thay đổi nhẹ phần cản trước, vị trí hốc gió không giống mẫu xe trước. Nổi bật nhất là bộ mâm hợp kim hai tông màu mới. Phần đuôi xe cũng nâng cấp nhẹ, đèn pha mới, cản sau thay đổi nhẹ, ống xả kép đặc trưng của GT Line. Đặc biệt, bản cao cấp này dùng mâm đúc kích thước lớn lên đến 16 inch.

Ngoại hình xe có những sửa đổi phong cách trẻ trung hơn

Bên trong, Kia Picanto GT-Line 2021 sở hữu màn hình cảm ứng 8 inch cho hệ thống giải trí, khá to so với mẫu xe hạng A. Phía sau vô lăng là màn hình đa thông tin có kích thước 4,2 inch. Tổng thể nội thất có thiết kế không đổi so với mẫu xe 2017.

Phiên bản GT-Line của Kia Pincato 2021 sử dụng nội thất màu đen, kết hợp các chi tiết trang trí màu đỏ theo phong cách thể thao. Các ghế ngồi đều bọc da và có tính năng sưởi, tiếc rằng ghế vẫn chỉnh cơ chứ không điều khiển điện.

Nội thất xe kết hợp màu đen - đỏ và bổ sung tính năng tiện nghi

Cung cấp sức mạnh cho Kia Picanto 2021 phiên bản GT Line là động cơ 3 xi lanh 1.0 lít T-GDI tăng áp cho công suất 99 mã lực, đi kèm là hộp số sàn bán tự động AMT dựa trên hộp số tay 5 cấp.

Kia Picanto còn có tên gọi Kia Morning thế hệ mới đã có mặt tại một số thị trường Đông Nam Á như Singapore, Malaysia… nhưng vẫn lỡ hẹn với thị trường Việt Nam, nơi mà phân khúc xe hạng A đang dẫn đầu doanh số bởi Hyundai Grand i10.