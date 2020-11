KIA Sedona 2021 bất ngờ bán chạy nhất Hàn Quốc

Vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Hyundai Granduer, Kia Sorento, Hyundai Santafe, Hyundai Elantra... mẫu xe minivan Kia Sedona 2021 bất ngờ có doanh số cao nhất thị trường trong tháng 10.2020, đạt 12.093 xe.

Vị trí thứ hai là chiếc Hyundai Granduer bán dược 10.926 chiếc. Đáng chú ý là "người anh em" kia Sorento đứng thứ 5 với doanh số 7.261 chiếc.

Kia Sedona 2021 trở thành mẫu xe bán chạy nhất Hàn Quốc là một bất ngờ lớn vì vị trí này trước đây vốn thuộc về Hyundai Granduer, một chiếc sedan cao cấp. Điều này cho thấy những thay đổi về thói quen tiêu dùng của người Hàn Quốc cũng như các nâng cấp của Sedona ở thế hệ mới đạt hiệu quả cao.

Theo trang tin ở Hàn Quốc, tháng 10 vừa qua, doanh số mảng xe nội địa đạt 135.495 xe, giảm nhẹ 2,2% so với tháng 9 (138.530) nhưng lại tăng 0,4% so với tháng 10/2019 (134.895 xe).

Top 5 xe bán chạy ở Hàn Quốc bao gồm Kia Sedona, Hyundai Granduer, Hyundai Porter, Hyundai Elantra, Kia Sorento

Hyundai Motors bán được 55.510 xe tại Hàn, chỉ tính riêng trong tháng 10. Trong đó, mẫu xe bán chạy nhất của hãng chính là Grandeur đã giảm nhẹ doanh số từ 11.590 (tháng 9/2020) xuống còn 10.926 xe (tháng 10/2020), đứng hạng 2 toàn thị trường. Hyundai Avante (Elantra) bán được 8.316 xe. Hyundai Palisade bán được 6.514 xe. Hyundai Santa Fe bán được 4.003 xe.

Kia Motors bán được 48.090 xe tại thị trường nội địa, giảm 6,3% so với tháng 9/2020 (52.110 xe) nhưng tăng 1,8% so với tháng 10/2019 (47.143 xe). Như đã đề cập, mẫu xe bán chạy nhất của hãng này là Kia Carnival (Sedona) với 12.093 xe (so với doanh số 11.093 xe vào tháng 9/2020). Kia Sorento bán được 7.261, giảm 20,7% so với doanh số tháng 9, dù vậy nó vẫn bán tốt hơn so với dòng Santa Fe đối thủ.

Thương hiệu hạng sang Genesis cũng bán được khá ổn với 9.159 trong tháng 10 tại thị trường nội địa. Ssangyong Motor là hãng đứng thứ 4 với doanh số tổng 7.612 xe trong tháng 10. Dòng xe bán tốt nhất của hãng là Ssangyong Tivoli với doanh số 2.377 chiếc.

Kia Sedona 2021 nhiều khả năng cũng sẽ được đưa về Việt Nam trong thời gian tới, tương tự như Kia Sorento hoàn toàn mới.