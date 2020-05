Nhằm tăng thêm tính cạnh tranh trong phân khúc xe hạng B, nhất là đối với đối thủ Mitsubishi Attrage 2020 mới ra mắt và Hyundai Accent đang khá “ăn khách”, Kia Soluto vừa được Trường Hải (THACO) bổ sung phiên bản Luxury với các trang bị tiện nghi hấp dẫn hơn.

Thiết kế của Kia Soluto Luxury được nâng cấp nhẹ so với các phiên bản trước đó. Phiên bản này được trang bị ốp hông thể thao và thêm phim cách nhiệt. Trong khi đó, nội thất với ghế da phối 2 tông màu xám đỏ thay vì 2 tông màu xám đậm nhạt như các phiên bản khác.

Kia Soluto bản AT Luxury có thêm ốp hông tạo cảm giác cao cấp hơn

So với các phiên bản khác, Kia Soluto bản AT Luxury có thêm một số tiện nghi đáng chú ý để thu hút khách hàng cá nhân mua xe phục vụ gia đình như mở cốp thông minh, gương gập điện, thay thế chìa khóa cơ bằng chìa khóa thông minh (smartkey) với nút nhấn khởi động (Start/Stop).

Ngoài những điểm mới trên, trang bị khác trên bản AT Luxury giống với bản AT Deluxe. Một số trang bị đáng chú ý trên mẫu xe này gồm có: ghế bọc da, vô lăng bọc da tích hợp các nút bấm chức năng, màn hình giải trí 7 inch, âm thanh 6 loa. Điều hòa chỉ có duy nhất loại chỉnh cơ.

Nội thất bổ sung nút bấm khởi động, chìa khóa thông minh

Xe cũng được bổ sung thêm một số tính năng về an toàn và trợ lái mà 3 phiên bản ra mắt trước đó chưa đáp ứng được nhu cầu của người dùng gia đình về một chiếc sedan cỡ B. Có thể kể đến như hệ thống cân bằng điện tử (ESP), hệ thống khởi hành ngang dốc (HAC), Cruise Control. Bên cạnh các tính năng vốn có ở các phiên bản khác như camera lùi, cảm biến lùi, 2 túi khí, hệ thống phanh ABS, EBD.

Kia Soluto bản AT Luxury cũng được bổ sung một số trang bị an toàn hiện đại

Về động cơ, Kia Soluto AT Luxury vẫn giữ nguyên khối động cơ Kappa 1.4L với hộp số tự động 4 cấp, tay lái trợ lực điện; đi cùng phiên bản số sàn 5 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu từ 6,1 lít/100 km cho đường hỗn hợp, đường phố 7 lít/100 km, đường trường chỉ có 4,5 - 5,3 lít/100 km.

Ghế ngồi trên phiên bản Luxury của Kia Soluto được bọc da 2 tông màu

Giá bán của Kia Soluto tại Việt Nam đối với bản AT Luxury là 499 triệu đồng, AT Deluxe là 455 triệu đồng. Các bản thấp hơn MT Deluxe và MT có giá lần lượt 425 triệu và 399 triệu đồng. Đặc biệt, trong thời gian này, khách mua xe Kia Soluto phiên bản MT Deluxe và AT Deluxe sẽ được tặng thêm gói phụ kiện cao cấp bao gồm: chìa khóa thông minh, mở cốp tự động, đề nổ bằng nút bấm và gương gập điện.