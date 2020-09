KIA Sorento thế hệ mới tại Việt Nam thay đổi những gì?

Kia Sorento 2021 vừa ra mắt tại Việt Nam là thế hệ thứ 4 mới nhất, vừa ra mắt quốc tế cách đây 3 tháng. Mẫu xe đang bán tại Việt Nam là thế hệ thứ 2.

Kích thước lớn hơn và thiết kế hiện đại hơn

Kia Sorento 2021 là bước thay đổi vượt bậc của dòng SUV tầm trung của Hàn Quốc. Thiết kế xe khác biệt hoàn toàn thế hệ trước, với những đường nét góc cạnh hơn, thay vì phong cách bo tròn mềm mại như thế hệ cũ.

Kia Sorento 2021 sở hữu kích thước vượt trội so với mẫu xe cũ tại Việt Nam. Cụ thể chiếc xe mới có kích thước dài x rộng x cao tương ứng là 4.810 x 1.900 x 1.700 mm, trong khi mẫu xe thế hệ cũ của Thaco trước đó có các số đo chỉ 4.685 x 1.885 x 1.755 mm. Như vậy, Sorento 2021 dài và rộng hơn đời cũ, không chỉ vậy trục cơ sở cũng vượt trội hơn với chiều dài 2.815 so với 2.700 mm, hứa hẹn giúp khoang nội thất rộng rãi hơn hẳn.

Xe có chiều dài lớn, cho không gian hàng ghế thứ 3 rộng rãi

Sorento 2021 được thừa hưởng nền tảng SUV cỡ trung N3 thế hệ thứ 3 của Kia. Đó là lý do vì sao trục cơ sở của xe đã được kéo dài thêm 115 mm so với bản tiền nhiệm, một khoản cách rất lớn. Ở phần đầu xe, bộ lưới tản nhiệt vẫn mang đậm ADN dạng “mũi hổ” đặc trưng nhưng đã được làm mới vuông vức hơn. Đồng thời được mở rộng với cấu trúc sơn đen giúp đầu xe toát lên vẻ thể thao, nam tính.

Hệ thống đèn nối liền hai bên cũng được làm mới với cấu trúc 3 tinh thể LED đẹp mắt và mang lại hiệu năng chiếu sáng tối ưu. Ngay bên dưới là dải đèn LED ban ngày hình chữ “L” trông rất hiện đại.

Để tăng cường vẻ hầm hố cho phần đầu, cản va trước đã được mở rộng. Hốc đèn sương mù được Kia bố trí kín đáo ở phía sau khu vực cản va trước, nhường không hai bên cho hốc hút gió đặt dọc khá giống những chiếc xe Range Rover.

Chi tiết ghi điểm cao nhất ở phần đuôi xe chính là cụm đèn hậu LED đặt dọc và tách đôi thành 2 phần trông rất hiện đại. Nếu là một fan của Kia, bạn sẽ dễ dàng nhận ra thiết kế này được lấy cảm hứng từ mẫu Telluride. Phiên bản Kia Sorento 2021 của Thaco ra mắt được trang bị mâm đúc 19 inch cho các phiên bản cao cấp, lớn hơn so với thế hệ cũ chỉ sử dụng một kích thước 18 inch.

Thiết kế xe theo ngôn ngữ mới hiện đại hơn

Nội thất sang trọng hơn, nhiều tiện nghi hơn

Nội thất xe được làm sang trọng hơn với thiết kế kiểu mới. Đồng hồ phía sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số hoàn toàn. Màn hình trung tâm đặt nổi tạo thành 1 mặt phẳng với cụm đồng hồ - thiết kế giống một số dòng Mercedes-Benz đời mới. Vật liệu làm nội thất cao cấp hơn. Các chi tiết nhỏ được trau chuốt tỉ mỉ.

Ngay cả những chi tiết nhỏ như cửa gió điều hòa cũng được Kia chăm chút với thiết kế mới như tay móc mở cửa và có viền kim loại sáng bóng xung quanh. Sự tinh tế tiếp tục được thể hiện ra núm vặn cần số và chuyển chế độ lái có vân hình quả trám. Không chỉ tăng cường độ ma sát mà còn góp phần nâng cao tính thẩm mỹ.

Trong khi mẫu xe cũ chỉ có ghế bọc da trơn đơn điệu thì Sorento 2021 cầu kỳ hơn với các họa tiết hình thoi đẹp mắt. Họa tiết này cũng có thể bắt gặp tại khu vực táp lô đối diện với ghế hành khách phía trước.

Khoang lái hiện đại, đầy đủ tiện nghi cao cấp như xe sang

Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiêu tính năng mà chỉ có xe sang mới có như camera 360 độ, đồng hồ điện từ Digital, hệ thống giải trí với màn hình lớn 10,25 inch, cần số dạng núm xoay như Land Rover, cửa sổ trời panorama, đèn trang trí nội thát ambient light,...

Động cơ công nghệ mới

Cụ thể động cơ máy dầu là loại Smartstream 4 xy lanh 2.2L, sản sinh công suất 198 mã lực, mô men xoắn 440 Nm. Nếu như phiên bản cũ có sức mạnh động cơ tương tự nhưng kết hợp với hộp số 6 cấp thì Sorento 2021 đã chuyển sang hộp số 8 cấp ly hợp kép thế hệ mới.

Với phiên bản máy xăng, lần đầu Kia Sorento tại Việt Nam sử dụng động cơ 2.5L công nghệ mới cho công suất cực đại 177 mã lực và mô men xoắn tối đa 232 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp.

Kia Sorento 2021 hứa hẹn mang đến cảm giác lái êm ái

Các phiên bản cao cấp của Kia Sorento sẽ có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD với nhiều chế độ lái và đi địa hình khác nhau. Đây là chi tiết hoàn toàn vượt trội so với mẫu xe thế hệ cũ trước đó từng bán tại Việt Nam chỉ có duy nhất hệ dẫn động cầu trước.

An toàn đầy đủ như phiên bản Hàn Quốc

Hệ thống Hỗ trợ người lái tiên tiến ADAS (Advanced Driver Assistant System) lần đầu tiên được trang bị trên KIA SORENTO (All New) với các nhóm tính năng: camera 360 (AVM: Around View Monitor), tính năng cảnh báo và hỗ trợ phanh chủ động: cảnh báo điểm mù bằng hình ảnh (BVM: Blind View Monitor), cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA – Forward Collision-Avoidance Assist). Tính năng hỗ trợ lái: hỗ trợ đi theo làn đường (LFA: Lane Following Assist). Tính năng điều khiển hành trình thông minh (Smart Cruise Control). Riêng nhóm trang bị này đã tỏ ra vượt trội so với đối thủ trực tiếp là Hyundai SantaFe.

Có thể nó trang bị trên Kia Sorento hiện tại đang đứng đầu phân khúc này tại Việt Nam

Kia Sorento thế hệ mới về Việt Nam sẽ là đối trọng lớn với Hyundai Santa Fe. Mặc dù Sorento và Santa Fe được coi là 2 anh em do cùng thuộc tập đoàn Hyundai Motor nhưng tại Việt Nam, 2 mẫu SUV này lại được bán ra bởi 2 doanh nghiệp khác nhau là THACO và TC Motor.