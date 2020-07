Kia Telluride Nightfall Edition 2021 gây khó cho Hyundai Palisade

Phiên bản này đã được phát hiện trong phần hướng dẫn đặt hàng online của Kia Telluride và sẽ có sẵn cho mẫu xe 2021. Biến thể đặc biệt mang tên Nightfall Edition sở hữu một số trang bị nội ngoại thất ấn tượng hơn. Có thể thấy, dù các phiên bản thường của dòng xe này đã làm tốt nhiệm vụ của mình, hãng xe Hàn Quốc vẫn quyết định tung ra bản đặc biệt nhằm thu hút thêm khách hàng.

Kia Telluride Nightfall Edition 2021 không có gì thay đổi về hệ truyền động, xe vẫn sử dụng động cơ V6 3.8 lít có công suất 291 mã lực và mô men xoắn cực đại 355 Nm. Sau Kia Telluride, mẫu xe anh em Hyundai Palisade cũng được hy vọng sớm có phiên bản Nightfall Edition để tăng sức hấp dẫn cho dòng xe này.

Nhiều chi tiết trên xe trang trí màu đen để nhấn mạnh phong cách trẻ

Nightfall Edition Package bao gồm một số biểu tượng đặc biệt của Kia, lưới tản nhiệt màu đen độc đáo, mâm xe màu đen 20 inch độc quyền với các đai ốc mạ crôm tối, viền khung đèn pha màu đen và rất nhiều chi tiết sơn đen bóng khác như đường ray mái, tấm bảo vệ gầm, viền cửa... thay thế cho màu bạc hay màu satin ở các biến thể thông thường.

Giá xe Kia Telluride tích hợp gói độ Nightfall Edition sẽ tăng thêm 1.295 USD (khoảng 30 triệu đồng) và có sẵn trên các phiên bản dẫn động 4 bánh của Telluride EX và SX. Riêng biến thể EX có thêm gói EX Premium trị giá 1.695 USD (39 triệu đồng). Do đó, người mua ô tô bản đặc biệt dự kiến sẽ phải trả tổng cộng 43.550 USD (khoảng 1 tỉ đồng) cho biến thể EX và 46.555 USD (1,1 tỉ đồng) cho biến thể SX.

Khoang nội thất trang bị nhiều tiện nghi hơn

Trong khi đó, các đối thủ của Kia Telluride khác đã cung cấp bản đặc biệt tối màu tương tự hoặc gói trang bị sẫm màu tương ứng. Ví dụ, Honda Pilot Black Edition có giá trên 50.000 USD (1,2 tỉ đồng). Toyota cũng cung cấp phiên bản Nightshade Edition đối với nhiều mẫu xe của hãng và đang có kế hoạch mở rộng thành ít nhất 10 mẫu xe vào cuối năm nay.