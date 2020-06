Lexus IS 2021 hoàn toàn mới sắc nét và thể thao hơn

Lexus IS 2021 tạo dấu ấn ngay từ cái nhìn đầu tiên với lưới tản nhiệt hình con suốt khổng lồ đặc trưng của Lexus, nhưng đã được nâng cấp lên dạng 3D trông thú vị hơn, đi kèm là khe hút gió lớn và thấp hơn trước, hai lỗ thông gió ở hai bên cũng được làm lớn hơn. Riêng ở bản Lexus IS F Sport 2021, lưới tản nhiệt và các khe hút gió được tạo điểm nhấn bằng những phần sơn đen thể thao, thiết kế lưới tản nhiệt độc đáo, tách biệt với những chiếc IS thường.

Góc ngang của chiếc sedan cao cấp cũng được điêu khắc mạnh mẽ hơn với đường vai cơ bắp kéo dài lên trên va vòng qua hốc bánh phía sau. Xe được trang bị bánh xe 18 inch tiêu chuẩn mới, đặc biệt, bản IS F Sport 2021 lần đầu tiên có tùy chọn mâm BBS 19 inch thể thao hơn. Ở phía sau, như các bức ảnh được tiết lộ trước đó, Lexus IS 2021 sở hữu một thanh đèn LED trải dài khắp chiều đuôi xe, bao quanh cặp đèn hậu góc cạnh ở hai bên. kích thước của Lexus IS mới cũng được phát triển, với chiều dài và chiều rộng tăng 30,4 mm, chiều cao hạ bớt 5 mm so với mẫu xe tiền nhiệm.

Lexus IS 2021 được thiết kế lại sang trọng và thể thao hơn

Giống như nền tảng khung gầm, nội thất Lexus IS 2021 cũng không hoàn toàn mới. Tuy nhiên, hãng xe Nhật Bản đã làm mới chiếc sedan cỡ nhỏ của mình với màn hình cảm ứng 8 inch tiêu chuẩn cho hệ thống thông tin giải trí tương thích Apple CarPlay, Android Auto và Amazon Alexa, tùy chọn là màn hình cảm ứng 10,3 inch. Xe còn có màn hình hiển thị 3 inch sau vô lăng. Một điểm khá thất vọng là bộ điều khiển touchpad của đời trước vẫn được giữ lại.

Lexus IS 2021 vẫn sở hữu động cơ giống đời cũ. Cụ thể, bản IS 300 dùng động cơ tăng áp 2.0 lít 4 xi lanh, dẫn động cầu sau (RWD) tiếp tục cho công suất 241 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 Nm.Trong khi đó, IS 300 dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) dùng động cơ V6 3.5 lít có công suất mạnh hơn 260 mã lực và mô men xoắn cực đại 320 Nm. Đứng đầu là Lexus IS 350 (có cả RWD và AWD) với động cơ V6 3.5 lít sản sinh công suất 311 mã lực và mô men xoắn cực đại 380 Nm.

Nội thất xe không khác biệt quá nhiều so với thế hệ cũ

Tất cả những chiếc IS RWD mới đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp, trong khi các phiên bản AWD sẽ đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Lexus cho biết bản IS 350 AWD có thể tăng tốc từ 0 - 96 km/giờ chỉ trong 5,7 giây (bản 350 RWD thì cần 5,6 giây), và chỉ có biến thể này mới được nâng cấp với gói trang trí F Sport.

Lexus IS mới được bổ sung các trang bị an toàn tiên tiến nhất từ Lexus, bao gồm Lexus Safety System+ 2.5 với phanh khẩn cấp tự động với phát hiện người đi bộ và người đi xe đạp, hệ thống cảnh báo va chạm trước. Trong khi đó, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng Stop&Go, đọc biển báo đường bộ và cảnh báo chệch làn đường với công nghệ tập trung làn đường đều là các tùy chọn mất phí.

Phiên bản F-Sport sở hữu khoang nội thất màu đỏ

Hiện giá bán của Lexus IS 2021 vẫn chưa được công bố, thời gian xe có mặt tại các đại lý cũng là một ẩn số.