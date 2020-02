Lexus IS 250C mui trần 10 năm tuổi vẫn còn 'hợp thời'

Có thể nói, Lexus là dòng xe sang giữ giá nhất thị trường Việt Nam hiện tại khi các mẫu xe mang thương hiệu này đều có giá bán lại rất cao sau nhiều năm sử dụng, trong khi các đối thủ đến từ Đức lại rớt giá "thảm hại". Một trong những ví dụ rõ ràng nhất chính là chiếc Lexus IS250C đời 2009 hiện tại vẫn có giá bán lại lên tới hơn 1 tỉ đồng, trong khi các đối thủ cùng đời như BMW 3-Series Convertible hay Audi A4 mui trần đều nằm ở mức dưới 800 triệu đồng.

Lexus IS 250C sở hữu phong cách thiết kế ngoại thất mới mẻ với những đường nét kết hợp độc đáo giữa hai dòng xe mui trần và coupe. Kiểu dáng thiết kế mang tính khí động học kéo dài toàn bộ thân xe, đi kèm với tổ hợp tấm chắn gầm xe giúp giảm thiểu hệ số cản xuống mức tốt nhất cho xe là 0.29 Cd, đồng thời hạn chế tối đa sự hỗn loạn gió trong khoang lái. Nhờ vậy, khi mở mui, người lái và hành khách vẫn cảm thấy dễ chịu.

Khi đóng mui, chiếc Lexus IS 250C trông giống một chiếc Coupe thực thụ

Bên cạnh đó, loại kính chắn gió cách âm đặc biệt, kết hợp với những mối liên kết tinh tế ở phần mui xe, cửa xe và các tấm cửa sổ cho phép giảm tiếng ồn một cách tối đa bên trong xe.

Khi đóng mui, IS 250C mượt mà đúng chất của một chiếc coupe. Tuy nhiên, chỉ bằng một nút bấm, mẫu xe này sẽ hoàn toàn lột xác và xuất hiện với một khuôn mặt mới, sang trọng và sành điệu hơn hẳn.

Phần mui có kết cấu gồm 3 tấm nhôm nhẹ tách rời, có thể đóng mở tự động bằng một nút bấm bên dưới vô lăng. Nút này bấm dưới dạng vô cấp và có thể dừng ở những vị trí khác nhau. Với hơn 10 mô tơ, mui đóng mở trong khoảng thời gian 20 giây.

Nội thất Lexus IS 250C sở hữu nhiều tiện nghi hiện đại "hợp thời"

Ngoài ra, phần mui xe hoàn toàn có thể được thu gọn vào phía trong xe mà không hề để lại một “dấu vết” nào bên ngoài. Bên cạnh đó, với kết cấu mui xếp 3 tấm tiết kiệm không gian, IS 250C còn có khả năng cung cấp những khoảng không lý tưởng dành cho hành lý.

Về nội thất, Lexus IS 250C hội đủ tính năng giải trí, tiện nghi cùng khả năng hoạt động ổn định đáng kinh ngạc dù trong điều kiện đóng hay mở mui. Khi đóng mui, IS 250C tiện nghi như một chiếc sedan 2 cửa với không gian trong cabin yên tĩnh hơn hẳn dòng mui mềm. Khoang hành lý sau cũng đủ rộng để chở đồ khi đóng mui.

Dù có thiên hướng là xe cá nhân nhưng Lexus IS 250C vẫn có đủ chỗ cho 4 người ngồi

Màn hình trung tâm dễ nhìn trong điều kiện đóng mui và hiển thị giao diện điều hòa, âm thanh, kết nối điện thoại. Hộp số tự động 6 cấp có chức năng bán tự động, cho phép xe chạy ở chế độ thể thao. Vô lăng tích hợp điều khiển âm thanh và sang số bằng tay khi xe vận hành ở chế độ thể thao. Dàn âm thanh 11 loa nối với đầu DVD 6 đĩa. Camera lùi sẽ hiển thị lên màn hình khi cài về số R.

Về mặt vận hành, nếu so với một số đối thủ cùng dòng, IS 250C không có nhiều lợi thế khi chỉ sử dụng động cơ V6 có dung tích 2.5 lít. Tuy nhiên, với công suất cực đại 204 mã lực cùng hộp số tự động 6 cấp có chế độ thể thao, cảm giác lái mà IS 250C mang lại cũng khiến nhiều người ấn tượng.

Hiện khách hàng Việt Nam chỉ có thể mua dòng xe này với những mẫu đã qua sử dụng

Theo nhà sản xuất, Lexus IS 250C có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 9 giây, một con số không quá ấn tượng nhưng cũng không tồi với động cơ 2.5 lít. Về lý thuyết, mẫu xe này có vận tốc tối đa 210 km/giờ.

Hiện tại, Lexus IS 250C đã ngừng sản xuất nên việc mua mới mẫu xe này là điều không thể, nhất là tại thị trường Việt Nam, do đó chỉ có thể mua xe đã qua sử dụng với giá trị bán lại trên dưới 1 tỉ đồng tùy vào đời xe và chất lượng còn lại sau khoảng 10 năm lăn bánh.