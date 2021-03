Lexus IS 500 F Sport bản giới hạn 500 chiếc dành cho 'dân chơi'

Mỗi chiếc Lexus IS 500 F-Sport Launch Edition 2022 sẽ có gói trang bị ngoại thất Incognito màu xám, trang bị tiêu chuẩn “dàn chân” lắp bộ mâm của BBS (Đức) mang kích thước 19 inch nằm trong gói IS F Sport Dynamic Handling. Bộ mâm BSS đắt tiền này nhẹ hơn khoảng 1,8kg (4 lbs) so với mâm IS 500 F Sport tiêu chuẩn. Với bộ mâm hàng hiệu đậm chất chơi này, các “dân chơi” không cần phải nâng cấp.

Những trang bị trên Lexus IS500 F Sport Performance 2022 bản tiêu chuẩn như bộ vi sai hạn chống trượt (LSD) của hãng Torsen giúp cải thiện khả năng xử lý và giúp duy trì sự ổn định cho xe. Hệ thống treo biến thiên thích ứng (AVS), giảm chấn (damper) hiệu năng cao của hãng Yamaha ở phía sau, đĩa phanh (rô-to phanh) kích thước 14 inch phía trước và 12,7 inch ở phía sau… đều có trên phiên bản này.

Các trang bị bổ sung của phiên bản giới hạn này giúp người dùng không phải "độ" thêm khi mua xe

Nội thất xe được bọc da Ultrasuede hai tông màu đen và xám trên ghế, cửa và bảng điều khiển trung tâm, vô lăng bọc da có sưởi với đường trang trí bằng gỗ màu bạc độc đáo. Các nhà thiết kế cũng bổ sung một huy hiệu đánh số riêng (0/500) để đánh dấu thứ tự cho mỗi chiếc. Cuối cùng, đồng hồ hỗ trợ lái lúc khởi động sẽ có logo độc quyền được thiết kế riêng cho phiên bản Launch Edition.

Không đi theo xu hướng sản xuất xe máy tăng áp và tích hợp cả hệ thống mild-hybrid như các đối thủ Đức đang làm trên các phiên bản hàng đầu của các dòng xe như BMW 3 Series, Audi A4 hay Mercedes-Benz. Hãng Lexus tiếp tục đem cỗ máy V8 5.0L hút khí tự nhiên lên dòng IS facelift 2021 mới dành riêng cho phiên bản IS 500 F Sport Performance hàng đầu.

Khoang lái được thiết kế thể thao hơn phiên bản IS 500 F Sport thông thường

Khối động cơ V8 5.0L (2UR-GSE) mạnh hơn 470 mã lực là một sự hấp dẫn cho các “dân chơi” xe Lexus tại Bắc Mỹ. Động cơ hút khí tự nhiên này sản sinh công suất tối đa 472 mã lực tại 7.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 535Nm có được tại 4.800 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD), thông qua hộp số tự động 8 cấp Sport Direct Shift. Nhờ đó, IS 500 có khả năng cung cấp thời gian từ 0 – 96 km/h trong 4,5 giây.

Tất cả 500 chiếc Lexus IS 500 F Sport Launch Edition sẽ bắt đầu được “lên kệ” tại các đại lý ở Mỹ vào mùa thu năm nay. Giá bán sẽ được công bố gần thời điểm ra mắt. Phiên bản này chắc chắn sẽ hấp dẫn các khách hàng yêu thích xe thể thao lắp máy hút khí tự nhiên bền bỉ của Lexus với âm thanh uy lực, ngoài ra xe Lexus cũng hấp dẫn nhiều “tay chơi” gốc Á yêu xe Lexus ở Bắc Mỹ.