Lộ trang bị trên Honda CR-V 2020 tại Việt Nam

Dự kiến, Honda CR-V 2020 phiên bản lắp ráp trong nước sẽ được giới thiệu với khách hàng Việt Nam vào cuối tháng này. Đáng chú ý, tất cả các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống an toàn Honda Sensing với nhiều chức năng hỗ trợ người lái đáng chú ý.

Theo xu hướng, mỗi hãng ô tô hiện nay đều đang cố gắng phát triển hệ thống an toàn cho riêng mình. Nếu Ford có hệ thống an toàn Co-Pilot360, Mazda có hệ thống an toàn i-Activsense, Nissan có hệ thống an toàn Safety Shield 360, thì Honda cũng có hệ thống an toàn riêng đó là Honda Sensing. Honda CR-V 2020 tại Việt Nam sẽ được nâng cao tính năng an toàn nhờ trang bị hệ thống an toàn Sensing. Theo đánh giá từ giới chuyên môn, những mẫu xe ô tô được ứng dụng Sensing có mức độ giảm thiểu tai nạn lên tới 11%, giảm mức độ tổn thương cho người sử dụng xe khi xảy ra va chạm trên 28%.

Honda Sensing là trang bị an toàn với nhiều tính năng tích hợp. Có tổng cộng 7 tính năng của Honda Sensing bao gồm cảnh báo chuyển làn đường (LDWS), hạn chế lệch khỏi đường (RDM), phanh giảm thiểu va chạm, phanh chủ động (CMBS), cảnh báo va chạm phía trước thích hợp cho cảnh báo an toàn trong thành phố (FCW) và kiểm soát hành trình chủ động (ACC). Ngoài ra, Honda CR-V 2020 tại Việt Nam cũng có tính năng quan sát làn đường Lanewatch giống Honda Accord thông qua một camera phụ được gắn trên gương chiếu hậu phải.

Các tính năng an toàn Honda Sensing trên CR-V mới lộ diện trên mạng xã hội

Ngoài ra, Honda CR-V 2020 tại Việt Nam cũng có thêm nhiều tiện nghi mới như hệ thống sạc điện thoại không dây, mở cốp điện bằng cách đá chân, nút bấm trên vô lăng thiết kế mới để phục vụ cho hệ thống Honda Sensing,... Bên cạnh đó là thiết kế ngoại hình mới, bộ la zăng giữ nguyên kích thước 18 inch nhưng được thiết kế lại, cỡ lốp vẫn là 235/60R18.

Trong khi Honda CR-V 2020 tại thị trường Thái Lan sử dụng máy xăng 2.4L hút khí tự nhiên và máy dầu Diesel thì mẫu xe tại Việt Nam vẫn dùng động cơ 1.5L tăng áp như phiên bản cũ. Động cơ 1.5 lít VTEC Turbo có công suất 188 mã lực tại dải vòng tua 5.600 vòng/ phút và mô men xoắn 240 Nm tại dải vòng tua từ 2.000 tới 5.000 vòng/ phút. Ngoài ra, mẫu xe ở Việt Nam cũng chỉ sử dụng hộp số CVT, không phải loại 9 cấp như thị trường Thái Lan.

Honda CR-V 2020 dự kiến trình làng thị trường Việt Nam vào cuối tháng 7 này.