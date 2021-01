Lọt top 10 thương hiệu ô tô người Việt ưa chuộng nhất 2020, Suzuki ưu đãi lớn

Suzuki vượt đỉnh doanh số, cùng khách hàng nâng chuẩn sống đón Tết truyền thống

Ca sĩ Hoàng Bách bên cạnh Suzuki XL7 mang thiết kế thể thao, mạnh mẽ, dễ chiều lòng những khách hàng cá tính

Thị trường ô tô Việt gần đây có nhiều sự thay đổi khi người dùng sẵn sàng cởi mở với nhiều thương hiệu, chứ không giới hạn mình với một số cái tên đầu bảng quen thuộc trong nhiều năm liền nữa. Cơ hội bứt phá về doanh số rộng mở, miễn là sản phẩm chất lượng. Minh chứng là xu hướng chọn xe Suzuki của khách hàng Việt dạo gần đây.

Số lượng xe ô tô Suzuki chạy trên đường tăng lên đáng kể, được sử dụng cho đa dạng mục đích, từ kinh doanh dịch vụ đến sở hữu cá nhân, gia đình. Với doanh số kỷ lục 2.582 xe bán ra trong tháng 12/2020, tăng 95% so với cùng kỳ năm 2019 (1.320 xe), Suzuki khẳng định vị thế vững vàng trên thị trường ô tô Việt. Trong tháng 12, XL7 cũng lập kỷ lục doanh số với hơn 1.229 xe bán ra, trở thành mẫu xe bán chạy hàng đầu phân khúc SUV 7 chỗ Nhật Bản. Một trong các lý do góp phần mang đến cho Suzuki con số ấn tượng này là bởi xe Suzuki đáp ứng được nhu cầu của người dùng cả về sự thực dụng lẫn tính cảm xúc, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống khách hàng Việt.

Ertiga và XL7 được trang bị hệ thống treo cứng vững, mang đến sự đầm chắc và thoải mái khi chở đông người

Các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc như mẫu MPV Ertiga Sport sở hữu không gian 7 chỗ rộng thoáng, đầy đủ tính năng an toàn đạt tiêu chuẩn 4 sao ASEAN NCAP, hệ thống treo được làm từ thép có cường độ cực cao vừa cứng vừa nhẹ, cho cảm giác êm ả và thoải mái chắc khi chở nhiều người.

Bên cạnh đó, Ciaz mới đưa mỗi chuyến đi trở thành trải nghiệm xứng đáng nhờ hàng ghế da êm ái, gối tựa đầu được thiết kế với độ cao vừa vặn, nâng đỡ phần gáy, giúp hành khách có thể nghỉ ngơi thoải mái trên xe. Hơn nữa, khoang xe lớn gần tương đương sedan hạng C cũng là một điểm cộng lớn.

Ciaz Mới sở hữu ngoại hình thanh lịch cùng nội thất rộng rãi nhất phân khúc sedan hạng B

SUV 7 chỗ XL7 hoàn toàn mới cho phép người cầm lái có được những cảm xúc khó lòng tìm thấy ở bất cứ dòng xe phổ thông nào cùng phân khúc bởi độ sâu và mạnh khi nhấn ga đặc trưng, hệ thống treo cứng cáp. Thiết kế thể thao, mạnh mẽ của XL7 cũng dễ chiều lòng những khách hàng cá tính..

An tâm sở hữu, thảnh thơi trọn vẹn

Các mẫu xe của Suzuki được đánh giá là có chi phí vận hành, bảo dưỡng thấp, có thể nói là thấp nhất trong số các thương hiệu ô tô Nhật Bản. Do đó, những lo lắng về chi phí “nuôi” xe không còn là gánh nặng đối với nhiều người dùng. Cụ thể, so với hầu hết các hãng xe Nhật trên thị trường, tần suất bảo dưỡng của Suzuki ít hơn khoảng 33%, giúp khách hàng tiết kiệm phần nào chi phí bảo dưỡng định kỳ. Đối với dòng xe New Ertiga và XL7, khách hàng còn được tăng thời gian bảo hành động cơ & hộp số lên đến 5 năm hoặc 150.000km tùy điều kiện nào đến trước.

Trong 5 năm, chủ xe Ertiga có thể tiết kiệm được đến 77 triệu đồng về tổng chi phí đầu tư, sử dụng và bảo dưỡng so với các dòng xe cùng phân khúc

Anh Minh Hoàng (chủ xe Ertiga Sport, Tp. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Từ khi mua Ertiga Sport, xe chạy rất bền và tiết kiệm xăng, giá bảo dưỡng cũng phải chăng, gia đình luôn an tâm và thấy số tiền mình bỏ ra xứng đáng so với những gì nhận được. Đặc biệt là khi nghe tin hãng tăng thời hạn bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km cho động cơ và hộp số, tôi càng yên tâm sử dụng xe hơn”.

Với danh mục 37 đại lý trải dài khắp Việt Nam, Suzuki liên tục hỗ trợ đại lý tổ chức nhiều sự kiện chăm sóc khách hàng. Qua đó, khách hàng được hướng dẫn sử dụng xe an toàn, thoải mái hơn, tư vấn và giải đáp những thắc mắc về kỹ thuật, giao lưu kết nối cùng nhau.

Trong giai đoạn cận kề Tết 2021, khi mua các dòng xe của Suzuki trong tháng 1/2021, khách hàng sẽ nhận được các ưu đãi lớn đầu năm như: hỗ trợ lãi suất vay 0% trong 6 tháng đầu, hỗ trợ lệ phí trước bạ và bảo hiểm vật chất, và có chi phí đăng ký khác, giá trị lên đến 42 triệu đồng. Với những mẫu xe đa dạng, giá trị thiết thực, Suzuki góp phần nâng chuẩn chất lượng sống cho gia đình Việt trong dịp Tết Tân Sửu. Với lượng khách mua xe tăng mạnh trong tháng 12 vừa qua, một số dòng xe bán chạy của Suzuki có khả năng thiếu hàng trước Tết.

