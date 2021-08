Mazda BT-50 2021 lộ diện tại Việt Nam, giá 'rò rỉ' 659 triệu đồng

Các đại lý Mazda tại thị trường Việt Nam đang ồ ạt nhận đặt cọc Mazda BT-50 thế hệ mới. Theo nhân viên kinh doanh của Mazda, Mazda BT-50 tại Việt Nam sẽ bán với 4 phiên bản đi kèm giá bán từ 659 - 849 triệu đồng, khách hàng ký hợp đồng ngay trong tháng 8 này sẽ nhận được ưu đãi 20 triệu đồng.

Ngoại hình Mazda BT-50 2021 được làm mới trông thời trang hơn thế hệ cũ

Mẫu xe bán tải này vẫn tiếp tục nhập khẩu từ Thái Lan. Thế hệ mới của Mazda BT-50 2021 không còn dùng chung khung gầm với Ford Ranger mà đổi sang chia sẻ nền tảng với Isuzu D-Max, từ đó thay đổi nhiều trang bị, bao gồm cả động cơ.

Theo thông tin từ đại lý, Mazda BT-50 thế hệ mới sẽ bán ra 4 phiên bản, gồm bản 1.9 4x2 MT, 1.9 4x2 AT, 1.9 4x2 AT Luxury và 1.9 4x4 AT Premium. Giá dự kiến cho 4 phiên bản này lần lượt 659, 709, 789 và 849 triệu đồng. Mức giá này được cho là sẽ giống với giá công bố khi mẫu xe này chính thức trình làng.

Khoang nội thất Mazda BT-50 2021 gần giống thiết kế của Isuzu D-Max nhưng cao cấp hơn

Tên gọi các phiên bản của Mazda BT-50 2021 cho thấy, xe bán tải này được đổi sang dùng động cơ mới. Đây chính là động cơ diesel (dầu) dung tích 1,9 lít dùng chung với Isuzu D-Max. Động cơ này có công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp.

Ngoài động cơ, Mazda BT-50 2021 còn dùng chung khung gầm với Isuzu D-Max. Trước đây, mẫu bán tải này chia sẻ hệ thống khung gầm với Ford Ranger. Xe có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 5.280 x 1.870 x 1.790 (mm). Chiều dài trục cơ sở 3.125 mm.

Tương tự một số mẫu xe vừa được Mazda làm mới như Mazda6, Mazda CX-8 hay CX-5... Thế hệ mới của Mazda BT-50 2021 được hãng xe Nhật Bản áp dụng ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng, giúp mẫu bán tải này lột xác về kiểu dáng thiết kế.

Mazda BT-50 2021 dự kiến bán ra 4 phiên bản đi kèm giá bán từ 659 - 849 triệu đồng

Ở bên trong, phần lớn các chi tiết trong khoang nội thất Mazda BT-50 2021 đều bọc da. Vô lăng 3 chấu tích hợp các nút điều khiển chức năng và thiết kế tương tự các mẫu xe mới của Mazda. Thế hệ mới của dòng bán tải này được trang bị hệ thống điều hòa tự động, màn hình cảm ứng tích hợp hệ thông thông tin giải trí và kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Mazda BT-50 2021 hứa hẹn giúp cải thiện doanh số cho dòng xe này tại thị trường Việt Nam, vốn "lép vế" so với nhiều đối thủ trong phân khúc xe bán tải như Ford Ranger, Mitsubishi Triton hay Toyota Hilux.