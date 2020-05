Trong khi lượng tiêu thụ của các mẫu xe khác giảm mạnh do thị trường ô tô biến động bởi đại dịch Covid-19 thì Mazda CX-5 gây bất ngờ khi doanh số tăng so với tháng trước. Trong tháng 4.2020, đã có 459 xe Mazda CX-5 bán ra thị trường, tăng 178 xe so với tháng trước và cộng dồn 4 tháng đầu năm đạt 1.537 xe bán ra. Hiện tại, Trường Hải (THACO) đang phân phối trên thị trường Việt Nam 6 phiên bản Mazda CX-5 và có giá bán dao động từ 899 triệu đồng đến 1,149 tỉ đồng.

Trong khi đó, đối thủ chính của Mazda CX-5 là Hyundai Tucson lại có kết quả trái ngược khi doanh số giảm so với tháng trước. Trong tháng 4.2020, đã có 277 xe Mazda CX-5 bán ra thị trường, giảm 312 xe so với tháng trước. Tuy vậy, nếu cộng dồn 4 tháng đầu năm Hyundai Tucson vẫn đang bán chạy hơn Mazda CX-5 với doanh số tổng cộng 2.094 xe.

Từng làm mưa làm gió một thời tại thị trường Việt Nam, nhất là ở thời điểm trong năm 2018 nhưng bước sang năm 2019 và đầu năm 2020, phong độ của Mazda CX-5 ngày càng sa sút. Từ đầu năm đến nay, Mazda CX-5 liên tục bị Hyundai Tucson đẩy khỏi ngôi vương phân khúc. Điều này khiến THACO phải liên tục có động thái giảm giá và khuyến mãi đối với dòng xe Mazda CX-5 để vực dậy doanh số.

Hyundai Tucson sa sút phong độ trong tháng 4.2020 nhưng vẫn bán chạy hơn Mazda CX-5 trong 4 tháng đầu năm

Tuy vậy, phía Hyundai cũng đang có những ưu đãi giảm giá mạnh cho Tucson để đưa mẫu xe này trở lại top 10 ô tô bán chạy. Đặc biệt có nhiều đại lý đang áp dụng chương trình khuyến mãi tới 100% phí trước bạ, tương đương gần 100 triệu đồng cho khách hàng mua Hyundai Tucson, khiến cho mẫu xe này có giá bán ngày càng dễ tiếp cận hơn. Dự đoán trong tháng 5.2020, doanh số của Hyundai Tucson sẽ tăng trở lại nếu Mazda CX-5 không có thêm chính sách bán hàng tốt hơn.

Ngoài Hyundai Tucson, Mazda CX-5 sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Honda CR-V cũng đang được giảm giá mạnh lên tới cả trăm triệu đồng để đua tranh doanh số. Phân khúc xe crossover hứa hẹn nhiều sôi động hơn trong thời điểm từ nay cho đến cuối năm, khi kinh tế thị trường bắt đầu vực dậy sau đại dịch Covid-19.