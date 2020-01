Mazda CX-8 Deluxe - lựa chọn SUV 7 chỗ dưới 1,1 tỉ đồng

Nối tiếp thành công của 3 phiên bản Mazda CX-8 Premium AWD, Mazda CX-8 Premium và Mazda CX-8 Luxury, Thaco chính thức giao xe phiên bản Mazda CX-8 Deluxe từ ngày 10.1.2020 để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán.

Phiên bản này đặc biệt được mong đợi vì Mazda CX-8 Deluxe là xe SUV 7 chỗ nhưng sở hữu mức giá hấp dẫn dưới 1,1 tỉ đồng, tương đương với các mẫu xe 5+2. Trong tầm giá này, thay vì phải lựa chọn giữa nhu cầu không gian chuyên chở rộng rãi hay trang bị tiện ích hữu dụng, Mazda CX-8 Deluxe mang đến cho khách hàng cả hai.

SUV 7 chỗ mang đến không gian rộng rãi đích thực

Ở mức dưới 1,1 tỉ đồng, khách hàng có rất nhiều cái tên để lựa chọn. Tuy nhiên, nếu xét về mặt không gian rộng rãi, thoải mái phù hợp cho gia đình, Mazda CX-8 Deluxe hoàn toàn chiếm ưu thế nhờ hàng ghế thứ 3 rộng rãi hơn hẳn một mẫu xe 5+2, khẳng định lợi thế của một mẫu SUV 7 chỗ đích thực. Điều này có được là nhờ vào kích thước tổng thể lớn nhất phân khúc: Dài 4.900mm x Rộng 1.840mm x Cao 1.730mm. Đặc biệt, với thiết kế KODO tinh tế, vẻ ngoài của Mazda CX-8 vừa mạnh mẽ lại vừa mang nét thanh lịch và sang trọng.

Vận hành êm ái và tiết kiệm nhiện liệu

Sở hữu trục cơ sở dài nhất trong phân khúc (2.930mm) là một lợi thế giúp Mazda CX-8 Deluxe vận hành ổn định và đầm chắc. Bán kính quay vòng 5,8m tương đương các mẫu xe 5+2 còn giúp tăng khả năng xoay xở linh hoạt cho mẫu SUV 7 chỗ. Động cơ xăng SkyActiv-G 2.5L kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp giúp Mazda CX-8 Deluxe tăng tốc nhanh nhạy trong khi vẫn vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu khí thải ra môi trường.

Đáng chú ý, với hệ thống hỗ trợ kiểm soát gia tốc GVC, hệ thống treo cải tiến kết hợp khung xe cứng, vững và khả năng cách âm được cải thiện, những lần di chuyển cùng Mazda CX-8 Deluxe sẽ trở nên êm dịu và thoải mái hơn với mọi hành khách trên xe.

Hệ thống an toàn tương đương các phiên bản xe cao cấp

Giúp người lái và hành khách trên xe tận hưởng những hành trình đầy thú vị và gắn kết bằng sự an tâm chính là điều Mazda luôn luôn hướng đến. Đây là lý do tại sao Mazda CX-8 Deluxe sở hữu rất nhiều tính năng an toàn tương đương phiên bản Mazda CX-8 Luxury cũng như các xe 5+2 phiên bản cao cấp, cụ thể là: hệ thống cân bằng điện tử (DSC), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), trợ lực phanh khẩn cấp (BA)… Bên cạnh đó là các tính năng nổi bật bao gồm: hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA), 6 túi khí, camera lùi, 8 cảm biến trước sau.

Trang bị vượt trội so với các xe cùng tầm giá

Xét trong cùng tầm giá, Mazda CX-8 Deluxe vượt trội với những trang bị nổi bật như: màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính chắn gió, hệ thống đèn pha LED tích hợp tính năng an toàn tự động điều chỉnh góc chiếu, hệ thống điều khiển Mazda Connect, hỗ trợ kết nối Bluetooth, Apple Carplay, Android Auto, DVD. Bên cạnh đó là các trang bị hữu ích như ghế da cao cấp, rèm che nắng cửa sau, điều hòa 3 vùng độc lập, gương chiếu hậu bên trong chống chói, phanh tay điện tử tích hợp Autohold.