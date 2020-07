Mazda2 Hatchback giá ngang Honda Brio sau 5 năm sử dụng

Ưu điểm của phiên bản Mazda2 đời 2015 là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Chỉ có một số ít các mẫu xe đời này được nhập khẩu trước khi Thaco chuyển sang lắp ráp trong nước sau đó. Ở thời điểm năm 2015, Mazda2 phiên bản hatchback có giá bán lên tới 689 triệu đồng.

Hiện tại, những chiếc Mazda2 Hatchback đời 2015 được các chủ xe rao báo với giá khoảng 400 - 450 triệu đồng tùy vào chất lượng còn lại của chiếc xe. Mức giá này chỉ tương đương với các mẫu xe hạng A như Hyundai Grand i10 hay Honda Brio nếu mua mới.

Mazda2 2015 vẫn dùng chung động cơ với phiên bản 2020 vừa mới ra mắt. Cụ thể là động cơ có dung tích 1.5 lít, có công suất tối đa 109 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng/phút. Ngoài ra, Mazda2 mới còn được trang bị hộp số tự động 6 cấp.

Ngoại hình hatchback giúp Mazda2 trông phong cách hơn bản sedan

Hệ thống tự động tắt máy (I-Stop) khi dừng xe cũng là trang bị tiêu chuẩn hỗ trợ đáng kể giúp tăng cường khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Điểm nổi bật của Mazda 2 mới là trang bị chế độ thể thao (Sport Mode) giúp xe tăng tốc tốt hơn, mang đến trải nghiệm lái thể thao hơn.

Mazda 2 2015 được trang bị hàng loạt trang bị tiện ích như nội thất bọc da, vô-lăng tích hợp các nút điều khiển đa chức năng, điều hòa tự động, chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm Start/ Stop... đặc biệt là hệ thống Mazda Connect với cụm nút xoay trung tâm, kết nối trực tiếp với màn hình LCD cảm ứng 7 inch. Hệ thống giải trí gồm CD 6 loa, kết nối AUX, USB, Bluetooth hỗ trợ đàm thoại rảnh tay. Hàng ghế sau trang bị 3 tựa đầu và có thể gập linh hoạt 60/40 phù hợp với gia đình trẻ cần khoảng không gian phía sau rộng rãi để cất giữ đồ đạc, hành lý khi di chuyển xa.

Khoang nội thất của xe cao cấp hơn các mẫu xe hạng A cả về chất liệu và trang bị tiện nghi

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn như: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (EBA). Đặc biệt, so với thế hệ trước, Mazda 2 mới được tăng cường hệ thống cân bằng điện tử (DSC), chống trượt (TCS), đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA), khóa cửa tự động khi vận hành, camera lùi, 2 túi khí, hệ thống cảnh báo chống trộm đi cùng chức năng mã hóa động cơ và hệ thống nhắc nhở thắt dây an toàn cho hàng ghế trước...

Rõ ràng, với số tiền hơn 400 triệu đồng và muốn mua một chiếc xe để đi lại trong thành phố, Mazda2 đời 2015 đã qua sử dụng là lựa chọn đáng cân nhắc thay vì mua một mẫu xe hạng A mới.