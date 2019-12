Mazda3 2019 phiên bản giá rẻ nhất bị 'cắt' tính năng gì?

Nếu khách hàng “chê” giá bán của Mazda3 phiên bản cao cấp quá cao thì có thể tham khảo phiên bản thấp hơn hoặc là lựa chọn bản rẻ nhất Deluxe có giá 719 triệu đồng trong danh mục sản phẩm của Mazda3.

Tuy vậy, giá bán của Mazda3 Deluxe vẫn ở mức cao khi so sánh với 2 đối thủ Kia Cerato và Hyundai Elantra bản 2.0 AT có giá bán lần lượt 670 và 699 triệu đồng. Nếu như 2 đối thủ trên có các trang bị gần như đầy đủ thì Mazda3 Deluxe thiếu đi nhiều tiện nghi cao cấp.

Ngoại hình Mazda3 Deluxe đơn giản hơn với mâm đúc nhỏ 16 inch

Nếu so sánh với 2 đối thủ “đồng hương” Nhật Bản là Honda Civic E và Toyota Corolla Altis E AT thì giá bán của Mazda3 Deluxe ở mức tương đương. Như vậy, THACO muốn vươn tầm Mazda3 ngang hàng với các đối thủ Nhật Bản và nằm cửa trên so với các đối thủ Hàn Quốc.