Mazda3 2.5 Turbo 2021 có sức mạnh 250 mã lực

Mazda Bắc Mỹ đã chính thức công bố phiên bản công suất cao cho dòng xe Mazda3. Cụ thể là Mazda3 2.5 Turbo 2021 sẽ bán ra thị trường này vào cuối năm nay, áp dụng cho cả kiểu thân xe hatchback và sedan, động cơ này dùng chung với Mazda6 tăng áp nhưng Mazda3 có trọng lượng nhẹ hơn nên hứa hẹn cho khả năng tăng tốc tốt hơn.

Đáng tiếc là Mazda3 2.5 Turbo lại không có nhiều điểm khác biệt nào ở ngoại hình so với các phiên bản Sport thông thường trước đó mà hãng này đã công bố. Khi được trang bị kèm gói “Premium Plus Package”, ngoại hình xe còn có thể nẹp gió sau đen bóng ở bản sedan, trong khi bản hatchback có cánh gió đuôi đen bóng trên mui và các khe gió trước. Rất nhiều tính năng, trang bị về tiện ích và an toàn được áp dụng cho phiên bản cao cấp này, đặc biệt là các công nghệ an toàn i-Activsense hoàn toàn mới.

Thiết kế nội, ngoại thất của xe chưa phản ánh được chất thể thao

Mazda3 2.5 Turbo trang bị tiêu chuẩn Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh giải trí cao cấp 12 loa của Bose, màn hình trung tâm lớn 8,8 inch. Một vài chi tiết tạo cảm giác tinh tế hơn như vô-lăng bọc da với lẫy chuyển số, nút khởi động có viền crôm và hộp đựng găng tay. Ngoài ra, có thể kể đến như chụp ống xả lớn hơn, mâm hợp kim nhôm 18 inch màu đen, gương chiếu hậu ngoài đen bóng, logo “TURBO” ở nắp cốp sau và trên nắp che động cơ. Chiếc Mazda3 2.5 Turbo cũng có lưới tản nhiệt đen bóng cùng với nẹp gió cản trước sắc sảo.

Điểm đáng chú ý hơn cả ở phiên bản mới này là cấu hình động lực mạnh, tạo nên trải nghiệm lái thể thao sống động. “Trái tim” của Mazda3 2.5 Turbo 2021 là động cơ xăng tăng áp Turbocharged I4 2.5T Skyactiv-G có công suất 250 mã lực và mô men xoắn cực đại 434 Nm với xăng 93 và ở mức 227 mã lực cùng mô men xoắn 420 Nm với xăng 87. Một điểm nổi bật khác là xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh iActiv AWD. Về cơ bản, động cơ 2.5 lít tăng áp này đã được Mazda trang bị cho dòng xe sedan lớn hơn là Mazda6 ở thị trường Bắc Mỹ.

Phiên bản này sẽ sử dụng bộ mâm đúc có kích thước 18 inch

Mặc dù Mazda mới đưa ra một vài thông tin cơ bản của Mazda3 2.5 Turbo 2021, nhưng cũng đã cho thấy, đây gần như chỉ là một phiên bản cao cấp của dòng xe Mazda3 thế hệ mới. Các thiết kế bên ngoài của chiếc xe không theo hướng thể thao ấn tượng mạnh mà chỉ có những thay đổi nhỏ. Dường như Mazda muốn giữ thiết kế lịch lãm làm nền tảng cho xe.