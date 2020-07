Mercedes C300 AMG 2020 tại Việt Nam bổ sung cửa sổ trời Panorama

Phiên bản nâng cấp mới của Mercedes-Benz C300 AMG gần như giống hết với phiên bản 2019 trước đó. Chỉ có duy nhất trang bị cửa sổ trời Panorama với thiết kế 2 cửa sổ riêng biệt là có sự đổi mới. Thiết kế này giúp cửa sổ trời phía hàng ghế trước được mở rộng hơn phiên bản cũ. Giá bán của phiên bản mới chỉ tăng 10 triệu đồng.

Về diện mạo bên ngoài, Mercedes-Benz C300 AMG 2020 không khác gì bản 2019. Bản này vẫn có các trang bị cao cấp nhất như đèn Multibeam LED, mâm cánh sao kích thước 19 inch của AMG, bộ phanh lớn và gói bodykit AMG với nhiều chi tiết được sơn màu đen thể thao, phong cách của chiếc xe cạnh tranh trực tiếp với BMW 330i M Sport.

Xe được trang bị tới 2 cửa sổ trời cho phiên bản mới

Ngoài cửa sổ trời, không có chi tiết nào mới khác bên trong nội thất của chiếc xe. Bản này vẫn có một số trang bị đáng chú ý như đồng hồ kỹ thuật số, màn hình lớn, âm thanh Burmester 13 loa, vật liệu da cao cấp và ốp gỗ đen nhám, đèn viền nội thất. Vô lăng là loại AMG với chấu màu bạc. Khách hàng vẫn có thể lựa chọn nhiều màu sắc nội thất như đen, nâu, đỏ theo sở thích riêng.

Xe vẫn giữ nguyên động cơ và trang bị an toàn. Máy xăng 2 lít tăng áp trên bản Mercedes-Benz C300 AMG cho công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm, kết hợp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Thiết kế không thay đổi so với phiên bản cũ

Với việc bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh, C 300 AMG tăng giá 10 triệu, lên 1,939 tỷ đồng. Hiện tại, dòng C-Class tại Việt Nam có các bản C 180, C 200 Exclusive và C 300 AMG. Cả 3 bản đều được lắp ráp trong nước, thuộc diện hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Mức hỗ trợ phí trước bạ cho C 300 AMG cao nhất lên tới hơn 110 triệu đồng.