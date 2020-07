Mercedes GLB 7 chỗ tiến sát thị trường Việt Nam

Mercedes-Benz GLB được phát triển trên khung gầm của dòng xe hạng C là A-Class nhưng được tinh chỉnh để bố trí 7 chỗ ngồi dạng 5+2. Chiều dài cơ sở của GLB còn lớn hớn 130 mm so với GLA. Thiết kế tổng thể của xe có hơi hướng của G-Class với những đường nét vuông vức. Mercedes-Benz GLB sở hữu các số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.634 x 1.834 x 1.658 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.829 mm. So với GLA 200, GLB 200 có chiều dài tổng thể vượt trội đến 210 mm và chỉ chịu thua kém GLC 200 khoảng 36 mm.

Trang bị tiêu chuẩn của gói Progressive gồm bộ mâm hợp kim 18 inch năm chấu kép, đèn pha LED, đèn LED ban ngày, đèn hậu LED, thanh ray mái, hai bên hông ốp viền mạ crôm, gương hậu tự động mờ, chìa khóa thông minh Keyless-Go, mở cốp rảnh tay.

Kích thước nhỏ gọn nhưng GLB lại có thiết kế 7 chỗ ngồi

Nội thất Mercedes-Benz GLB khá hiện đại, nổi bật là cụm đồng hồ và màn hình nằm chung, tương tự E-Class và S-Class, kết hợp các cửa gió điều hoà dang cánh quạt với đèn LED viền bên trong. Tuỳ chọn cao cấp nhất tại nước ngoài có đồng hồ dạng kỹ thuật số và cả cửa sổ trời toàn cảnh.

Động cơ của bản GLB 200 là loại 4 xy-lanh, dung tích 1,33 lít, công suất 163 mã lực và mô men xoắn 250 Nm, kết hợp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Sức mạnh được truyền đến trục bánh trước qua hộp số 7 cấp ly hợp kép. Theo nhà sản xuất, GLB 200 có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 9,1 giây và vận tốc tối đa đạt 207 km/h.

Tính năng an toàn với 7 túi khí, hỗ trợ phanh chủ động, phanh tay điện tử, kiểm soát hành trình thích ứng, giám sát áp suất lốp, hỗ trợ đỗ xe chủ động, cảnh báo buồn ngủ.

GLB sẽ là mảnh ghép còn thiếu cho những người muốn một mẫu xe sang giá rẻ

Mercedes-Benz GLB vừa có mặt tại Thái Lan với duy nhất phiên bản GLB 200 Progressive có giá từ 91.400 USD (tương đương khoảng 2 tỉ đồng). Nếu ra mắt tại Việt Nam, Mercedes-Benz GLB sẽ cạnh tranh với BMW X1 (1,86 tỉ đồng), Audi Q3 (1,9 tỉ đồng), Volvo XC40 (1,75 tỉ đồng) và Volkswagen Tiguan Allspace (1,85 tỉ đồng).