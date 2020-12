Tại thị trường Việt Nam, giá xe Mercedes-Maybach S560 4MATIC được nhập khẩu nguyên chiếc với mức niêm yết là 11,099 tỷ đồng. Số tiền để hoàn tất các thủ tục để lăn bánh trên đường rơi vào khoảng 13 tỷ đồng. Mức giá khá cao khiến cho mẫu xe này rất khó bắt gặp trên đường.

Chiếc Mercedes-Maybach S560 4MATIC của vị khách hàng trẻ vốn sở hữu nước sơn màu xanh ngọc lục bảo (Emerald Green). Màu sơn này sẽ hiện màu xanh lục rõ khi ánh sáng tốt, đặc biệt dưới ánh nắng và sẽ mang sắc đen trong môi trường ánh sáng yếu. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng xe Mercedes-Benz tại Việt Nam sở hữu màu sơn này là không nhiều và trên Maybach S560 4MATIC thì đây có lẽ là chiếc đầu tiên.

Xe có màu sơn xanh lục bảo hiếm gặp tại Việt Nam

Mercedes-Maybach S560 4MATIC sở hữu kích thước chiều dài, rộng, cao lần lượt là 5.462 x 1.899 x 1.498 (mm). Chiều dài cơ sở của xe ở mức 3.365 mm.

Nội thất của chiếc Mercedes-Maybach S560 4MATIC sử dụng chất liệu da Designo Exclusive Semi-aniline. Kết hợp với đó là tùy chọn màu sắc thời trang, sang trọng là Vàng Silk/Xám Titanium Pearl.

Bên cạnh đó, bên trong khoang lái của mẫu xe sang Mercedes-Maybach S560 còn chinh phục người dùng bởi danh sách dài những trang bị tiện nghi hàng đầu gồm: Rèm che nắng kính sau, Ghế thương gia phía sau có thể ngả tối đa 43,5 độ và tích hợp đệm đỡ bắp chân, Chức năng massage cao cấp 6 chế độ cho cả 2 hàng ghế, tủ lạnh có dung tích 8,5 lít,....

Nội thất xe thuộc hàng xa xỉ nhất phân khúc với các trang bị đặc biệt

Nằm bên dưới nắp capo là khối động cơ V8 4.0L sản sinh công suất tối đa 469 mã lực tại tua máy 5.250 – 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 700 Nm từ 2.000 – 4.000 vòng/phút. Sức mạng được dẫn xuống bốn bánh thông qua hệ dẫn động 4MATIC “trứ danh” cùng hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC.

Mẫu xe siêu sang Mercedes-Maybach S560 4MATIC có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong 4,9 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa ở 250 km/h.

Mặc dù to lớn nhưng Maybach S560 4Matic có khả năng tăng tốc như một chiếc xe thể thao

Với một mẫu xe xa xỉ như thế này không thể thiếu những trang bị an toàn cũng như hỗ trợ người lái phong phú. Một số chức năng có thể kể ra như phanh tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn, camera 360 độ phân giải cao, camera hồng ngoại hỗ trợ ban đêm... Đặc biệt là gói trang bị PRE-SAFE giảm thiểu mức độ nghiêm trọng khi xảy ra va chạm, bảo đảm an toàn cho hành khách trên xe bằng cách căng dây đai an toàn, điều chỉnh độ cao tựa đầu (tránh trấn thương đầu/cổ), tự động đóng các cửa sổ và cửa nóc, ...