Mercedes S680 Guard 2022 chống đạn khác gì phiên bản thường

Với giới nhà giàu, xe hơi đẹp và sang thôi chưa đủ mà còn phải an toàn nữa. An toàn ở đây không chỉ dừng lại ở những tính năng công nghệ mà hãng trang bị trên xe, những nhân vật quan trọng còn muốn bảo vệ an toàn cho bản thân bằng những chiếc ô tô bọc thép chống đạn. Đó là lý do vì sao những chiếc xe sang bọc thép như Mercedes S680 Guard ra đời.