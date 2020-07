MG công bố dàn SUV sắp được trình làng tại Việt Nam

Dựa trên thành công đó, MG không ngừng cải tiến, phát triển những mẫu SUV hiệu suất cao với cảm giác lái ưu việt, mang lại những trải nghiệm thú vị trên mọi cung đường...

MG HS - Mẫu SUV của sự hứng khởi

HS là mẫu xe được xem là đại diện cho sự trẻ trung, dậy chất đam mê. Đây là mẫu SUV thế hệ mới được sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng vận hành ấn tượng và công nghệ thông minh. Phiên bản cao nhất của HS được trang bị động cơ Turbo tăng áp 2.0T Trophy, có công suất 225HP với mô-men xoắn tối đa 360Nm. HS được coi là một trong những mẫu SUV mạnh mẽ nhất trong phân khúc tại Việt Nam với tốc độ tối đa 210km/giờ cùng khả năng tăng tốc từ 0 lên 100km/giờ trong vòng 7 giây.

HS cũng gây ấn tượng mạnh so với nhiều đối thủ nhờ nội thất cao cấp. Xe được trang bị nội thất Trophy thể thao, cửa gió điều hòa mô phỏng động cơ máy bay, màn hình giải trí cảm ứng 10.1” kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đèn nội thất đa sắc, cửa sổ trời toàn cảnh... mang đến những trải nghiệm khó quên, thỏa mãn mọi giác quan.

Không chỉ vậy, HS còn là mẫu xe an toàn với quãng đường phanh từ 100km/giờ về 0 chỉ có 36m. Xe từng nhận được chứng chỉ an toàn 5 sao Euro NCAP, an toàn 5 sao ANCAP tại Australia khi sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến như hệ thống kiểm soát cân bằng động (VDC), hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS), hệ thống phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD)...

Tính năng kiểm soát phanh ở góc cua (CBC) cùng hộp số ly hợp kép thể thao 7 cấp (TST), hệ thống khóa vi sai điện (XDS), hệ thống kiểm soát chống lật xe (ARP), hệ thống khởi hành ngang dốc (HHC), hỗ trợ đổ đèo (HDC), hỗ trợ chuyển làn (LCA), cảm biến áp suất lốp trực tiếp (TPMS), cảnh báo điểm mù (BSD), cảnh báo mở cửa an toàn (DOW), hệ thống 6 túi khí... đã đưa HS trở thành mẫu SUV cao cấp, tạo lợi thế cạnh tranh với các đối thủ.

Đó cũng chính là lý do khiến HS trở thành một trong những mẫu SUV bán chạy nhất tại thị trường Thái Lan trong 6 tháng qua. Ngoài ra, đây còn là "mẫu xe của năm tại thị trường Trung Đông”, mẫu xe Crossover cỡ trung tốt nhất” thuộc giải thưởng MECOTY - Giải thưởng lớn và danh giá nhất của ngành công nghiệp ô tô Trung Đông.

MG ZS - Mẫu xe dành cho giới trẻ năng động

Là dòng SUV dành cho giới trẻ, ZS được xem là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế Anh đậm chất sang trọng, tinh tế với những đường nét cá tính. ZS toát lên vẻ cao cấp nhưng không kém phần tiện dụng. Xe mang đến cho người dùng những trải nghiệm hoàn hảo với khoảng để chân hàng ghế sau 926mm và khoảng cách trần 995mm. Khoang chứa có dung tích lên đến 1.166L cùng cửa sổ trời toàn cảnh rộng 0,83m2, màn hình giải trí cảm ứng 8” khá hấp dẫn.

Cũng như HS, ZS được trang bị nhiều tính năng cao cấp như hệ thống phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống kiểm soát cân bằng động (VDC), hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS), khởi hành ngang dốc (HHC), kiểm soát phanh ở góc cua (CBC), cảm biến áp suất lốp trực tiếp (TPMS), cảm biến tránh va chạm phía sau... Xe được trang bị camera lùi cùng hệ thống 6 túi khí.

ZS hiện đang nắm giữ nhiều kỷ lục, trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất ở rất nhiều thị trường. Tại Thái Lan, ZS trở thành hiện tượng khi là mẫu SUV cỡ nhỏ bán chạy nhất, nắm giữ giải thưởng danh giá “mẫu SUV dưới 1.6L tốt nhất 2019”, “mẫu SUV cỡ nhỏ tốt nhất” do J.D. Power Thái Lan trao tặng.

ZS EV - Kiến tạo nên một kỷ nguyên mới về xe điện

ZS EV được biết đến là mẫu xe điện hiện đại nhất của MG. Đây là mẫu xe minh chứng rõ ràng nhất cho chiến dịch về năng lượng sạch toàn cầu của MG và SAIC Motor. ZS EV mang trong mình tinh thần trẻ trung với 3 đặc tính mang tính khác biệt là “hiệu suất ấn tượng”, “trí thông minh nhân tạo” và “tương tác thông minh”. Xe có khả năng tăng tốc 0 lên 50km/giờ trong vòng 2,8 giây.

Mẫu xe này đánh dấu một kỷ nguyên mới cho thương hiệu MG trên toàn cầu, tạo nên nhiều dấu ấn thành công tại các thị trường Anh, châu Âu, Úc và Đông Nam Á. Mẫu xe đã nhận được chứng nhận an toàn 5 sao Euro NCAP và hơn 2.000 đơn đặt hàng chỉ trong vòng vài tuần kể từ khi ra mắt tại Anh và Thái Lan. Năm 2020, ZS EV vinh dự nhận được 2 giải thưởng tại Anh là “Mẫu xe điện cỡ trung của năm” bởi tạp chí Company Car & Van và giải thưởng của năm “Dark Horse” trao tặng bởi tổ chức các nhà báo ô tô miền nam nước Anh.

Với di sản hơn 90 năm, MG tượng trưng cho phong cách, sự phóng khoáng, hứng khởi và niềm đam mê sau tay lái. Các sản phẩm MG cao cấp đi kèm mức giá hợp lý là sự lựa chọn hoàn hảo cho khách hàng trẻ tại Việt Nam, mang đến giấc mơ xe thú vị và đáng mong đợi.